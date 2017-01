Apede pide que caso Odebrecht no quede impune

Los miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) son parte de los ciudadanos que piden que el caso Odebrecht no quede impune en Panamá.

Juan Gabriel González, presidente de este gremio, es consciente de que todo procedimiento de este tipo lleva su tiempo, por lo que solicitó a la población que tenga paciencia para esperar resultados.

Agregó que el Ministerio Público es el este encargado de efectuar las investigaciones y advirtió que quien resulte responsable debe ser procesado.

Aprovechando la entrevista realizada por los medios de comunicación este lunes 23 de enero, González hizo la invitación a un conversatorio el próximo 26 de enero a las 2:00 p.m., para abordar las diferentes aristas de este caso de corrupción que azota a Panamá y otros países de la región.

Al ser consultado sobre la medida que adoptó la Cámara de Comercio, de excluir a la empresa Odebrecht de su lista, González dijo que Apede no aglutina empresas, pero apoyan todas las decisiones que se tomen para evitar la corrupción.

En otro tema, el presidente de Apede se refirió al proyecto de ley 245 sobre delaciones premiadas.

Al respecto aseguró que no se opone a la iniciativa, porque están de acuerdo con que puedan existir arreglos a favor de las investigaciones, siempre y cuando no implique un traje hecho a la medida de una persona en particular.

La empresa Odebrecht, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó 59 millones de dólares en coimas por obras en Panamá.

Los dineros fueron pagados a funcionarios entre 2009 y 2014, pero los nombres de estas personas no han sido revelados.

La sociedad panameña reclama que estas personas no solamente paguen por estos delitos sino que devuelvan los millones de dólares que fueron desviados a través de Odebrecht.