Ganas de vivir y el amor de su familia, la fuerza que mueve a Arisleyda Gómez

Este tipo de cáncer ataca los vasos linfáticos. Al conocer su diagnóstico, sólo tenía 27 años. "Fue una situación muy dura, no sabía que era", comentó en NoticiasAM.

Ahora es necesario que viaje a Estados Unidos para adquirir un tratamiento que tiene un costo de $80 mil, por lo que solicita el apoyo del pueblo panameño. "Sé que muchos se solidarizan con esta causa", dijo.

Igualmente, Gómez pidió al presidente Juan Carlos Varela y a la primera dama, Lorena Castillo de Varela, que la apoyen con este medicamento.

"Tengo un niño de 10 años por el cual necesito vivir. (...) No los veo a ellos dos, a mi mamá y mi hijo, sin mí", expresó Gómez. "Necesito luchar, quiero seguir viviendo".

"Tengo mucha resiliencia, como le digo, he tenido mis días de presión. Tener cáncer no es fácil, pero yo me levanto", sostuvo.

El 29 de abril tendré un bingo, en el Club de Leones de Don Bosco. De corazón pido que me apoyen: Arisleyda Gómez, paciente de cáncer. — TVN Noticias (@tvnnoticias) 31 de marzo de 2017

Para apoyar el tratamiento de Arisleyda Gómez puede donar a la cuenta 0469996190792 del Banco General.