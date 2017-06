Aviación civil de Panamá lista para contrarrestar amenaza terrorista

El director general de la Autoridad de Aviación Civil, Alfredo Fonseca Mora, aseguró este viernes a Efe que "no todo se va a lograr cumplir de cara a la próxima" revisión intermedia que hará en septiembre próximo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), "pero ante amenazas sí tenemos los más altos estándares de seguridad".

El rector de la aviación civil panameña se refirió así al ser consultado sobre unas declaraciones del jueves del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre supuestas evaluaciones a las instalaciones del Canal de Panamá en 2011 y 2012 "como posibles objetivos terroristas" por dos supuestos militantes del grupo chií libanés Hizbulá.

"Eso fue en 2011 (durante la anterior administración), intentos de visita o no sé si llegaron a entrar", apuntó.

Panamá "no solo protege el Canal de Panamá, que es importante, también tiene un canal aéreo, señaló el director de la AAC.

Los niveles de revisión de seguridad "son altísimos en este país y siempre tenemos la ayuda de gobiernos amigos que comprenden que una afectación a Panamá es una afectación a la región y al mundo", apuntó.

Refirió que "el mundo moderno tiene unos retos que no teníamos antes, en 1943 los japoneses trataron de bombardear el Canal, porque es importante para el mundo, pero estamos claros que, aunque estamos en una región tranquila, no podemos bajar la guardia y no la hemos bajado".

"Es un trabajo en equipo, para nada está solo el Canal de Panamá", ante estas amenazas, apuntó Fonseca Mora.

La fiscalía federal de Nueva York informó el jueves que Ali Kourani y Samir Eldebek fueron arrestados en el distrito neoyorquino de El Bronx y en Michigan, respectivamente, y acusados de proveer y conspirar para suministrar material y apoyo a Hizbulá, declarado grupo terrorista por el Departamento de Estado en 1997.

La acusación contra el estadounidense Eldebek, de 37 años, indica, entre otros, que recibió entrenamiento militar, es experto en explosivos y realizó misiones para Hizbulá en Tailandia y en Panamá.

Fonseca Mora dijo, por otro lado, que la AAC aspira a subir, del 35 % de aprobación que recibió de la OACI en 2015, al menos "al 60 %", porque se está avanzando en actualizar los manuales técnicos "algunos de miles de páginas", que es uno de los llamados de atención, "porque es un trabajo muy detallista".

"Hemos contratado con Naciones Unidas un sistema que nos va a facilitar hacer las diferentes correlaciones de los textos", además de otro que "va a digitalizar todos los documentos y darles seguimiento", los que estarán al 100 % a fin de año con una inversión de 600.000 dólares.

Reconoció que también "hay que preparar en los nuevos sistemas" a los veteranos inspectores y técnicos que tiene la AAC, y "aumentar nuestro recurso humano con jóvenes capacitados en especialidades aeronáuticas para que tenga continuidad el proceso".

Aclaró que "aún no hay fecha" para que la Administración Federal Aeronáutica (FAA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos realice su auditoría de seguridad aérea a Panamá, "pero ellos avisan con tiempo".

En tanto, a raíz de las deficiencias detectadas en 2015, "contratamos a los mejores expertos disponibles en el mundo (antiguos miembros de la FAA), que pasan tres semanas en el país cada mes, verificando que todos los sistemas de seguridad aérea estén en su lugar" y "esperamos esté listo para septiembre próximo".

Además, la instalación del sistema de redundancia del control del espacio aéreo "ya fue licitado y espero que a fines de 2018 esté funcionando", lo que elevará la capacidad de seguridad en la aeronavegación.

Fonseca Mora adelantó que ya acordó con la OACI "una auditoría completa para abril de 2019 y así entregarle a la próxima administración un informe completo del estado de la aviación civil".