Biólogo panameño, ‘sorprendido’ con reconocimiento de National Geographic

“Esto fue una gran sorpresa, yo ni siquiera sabía que estaba nominado”, expresó con gran emoción.

Moreno relató que el reconocimiento se dio, porque estaba con unos productores de Smithsonian Channel intentando filmar la captura de un jaguar en una finca ganadera donde ha estado trabajando con su fundación hace aproximadamente dos años.

“En esa finca a orillas del río Chucunaque en Darién, un jaguar había estado depredando ganado y una de las cosas más increíbles es que el Ministerio de Ambiente me llama y me dice te vamos a llevar al lugar, sabemos en qué área es donde el animal está. Estaban a punto de matar al animal la noche anterior, pero no lo mataron”, contó a TVN Noticias.

En Panamá se sabe de matanza de jaguares desde hace muchos años, y durante una investigación que realizó Moreno se determinó que desde 1840 el jaguar tenía interacciones muy fuertes con los ganaderos de Chepo y hoy día sigue ocurriendo.

Mito o realidad

En cuanto a si ¿los jaguares atacan a las personas? Moreno aseguró que “es un mito”. “Todavía no tenemos reportes oficiales en nuestro país que digan que los jaguares hayan depredado o comido a una persona”.

Hasta el cierre del año 2016 se reportaron 40 muertes de jaguares, mientras que en el 2015 se dieron 23 decesos de este felino.

Datos recabados por especialistas en vida silvestre estiman que desde 1989 hasta el año 2014, han muerto 230 jaguares en Panamá.