Blandón: ‘si el contralor quiere tomar las decisiones del alcalde, que corra para alcalde’

El alcalde de Panamá, José Blandón, cuestionó este martes al contralor Federico Humbert, por no refrendar los proyectos de intervención urbana de la vía Argentina y la calle Uruguay, por $50 millones.

Según la Contraloría, entre otras cosas, las obras eran muy costosas.

“La conveniencia o no del proyecto es responsabilidad de la autoridad que lo licita. Para eso corrí para alcalde. Si son decisiones equivocadas o no, son mías, no del contralor”, dijo Blandón, en un encuentro con los residentes que serían beneficiados.

La vía Argentina sería intervenida por $24.2 millones, y la calle Uruguay por $27.8 millones.

Los proyectos incluían la reconstrucción de aceras, tratamiento de las aguas pluviales y servidas, y la construcción de drenajes. También serían soterrados los cables de servicio público en ambas avenidas.

Para Blandón, si el contralor Humbert “quiere tomar las decisiones del alcalde, que corra para alcalde y no para contralor”.

Los concejales de la ciudad aseguraron que pedirán el refrendo del proyecto, por insistencia.