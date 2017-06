CSS actualiza lista de pacientes pendientes de cirugías

Unas 6,000 personas fueron atendidas durante el fin de semana, de acuerdo al doctor Edgardo Saavedra, subdirector de Atención Especializada de la CSS.

“La actualización nos permite ver que nos hace falta, quienes no han sido operados”, manifestó Saavedra. El doctor añadió que los recientes casos de KPC no afectarán el proceso. “No nos vas a afectar. No tenemos capacidad para citar pacientes en el complejo hospitalario (donde se encuentran los pacientes infectados)”, explicó.

Saavedra enfatizó que los casos de KPC no representan una infección, ya que hay solo dos personas en Cuidados Intensivos y 7 más detectadas.

Las cirugías iniciarán en el mes de julio. El gobierno nacional ha pagado 151 de estas operaciones.

Con información de Kayra Saldaña.