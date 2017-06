Cambios que afrontarán los estudiantes panameños que se van de Taiwán

Quedarse viviendo en Taiwán o mudarse a China, en ambos caminos recibirán apoyo gubernamental según se ha expresado en las últimas horas.

¿Pero de dónde proviene y por qué después de tantos años sigue el conflicto?

Todo se remonta a 1927 cuando el Partido Nacionalista Chino (Taiwán) y el Partido Comunista (China) reclamaban heredar el gobierno legítimo de China o de una China unificada. Para ponerlo en contexto podemos utilizar el ejemplo de la Presidencia de la Asamblea Nacional de Panamá, donde los diferentes partidos reclaman el derecho de presidirla.

Con la renuncia del último embajador y tras años de lucha, el Partido Comunista logró concentrar gran poder, lo que obligó a los dirigentes del Partido Nacionalista a trasladarse a la isla de Taiwán y crear su propio gobierno, es justo aquí donde conflicto diplomático se traslada a otros países del mundo, ambos territorios reclaman ser reconocidos como República.

Hoy los jóvenes panameños que estudian en Taiwán, gracias a las antiguas relaciones diplomáticas con Panamá que datan de 1911 (105 años), según datos de Wikipedia, tendrán que decidir entre trasladarse a la República Popular de China, mantenerse en Taiwán o regresar a suelo patrio.

Su traslado a China impone cambios importantes, empezando desde que Taiwán es una isla con una superficie territorial de 35 980 km², mientras que China tiene 9 596 960 km² (unas 266 veces el territorio taiwanés), además China ocupa la primera población más grande del mundo y Taiwán apenas alcanzaba los 23 millones de habitantes hasta el censo de 2009, mientras que su rival suma 1,300 millones de personas.

Como si fuera poco en la isla de Taiwán se hablan tres dialectos el minyu, hakka y el mandarín que es hablado en Taipei, lugar donde muchos de los jóvenes panameños estudian. En China el idioma oficial es el Chino Mandarín.

Desde 2014, China se sitúa en el segundo peldaño que recoge las potencias económicas del mundo con un PIB nominal de 11,383 billones de dólares muy por encima del PIB nominal de Taiwán que tiene 467, 000 millones de dólares.

En cuanto al clima, China posee un verano cálido y un invierno con vientos fríos. Por su parte Taiwán tiene inviernos cálidos y veranos calurosos muy parecidos a los de Panamá.

Educación

En cuanto a tecnología y educación ambas naciones se dan la mano lo que es conveniente para los compatriotas. Sin embargo para el experto en educación Yong Zhao, "China tiene el peor sistema educativo ya que ahoga la creatividad y extingue la curiosidad”, pero sus estudiantes son los mejores en el test del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE o la prueba PISA por sus siglas en inglés.

Estas declaraciones las hace en su libro 'Who's Afraid of the Big Bad Dragon: Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World'.

Zao hace un curioso análisis del sistema educativo chino que supone una gran "paradoja", según él, el sistema está basado en la repetición y la memoria, lo que es considerado una “mala pedagogía”, pero que da excelentes resultados.

Mientras que en Taiwán, el sistema educativo tiene el objetivo de preparar a los jóvenes de manera competitiva adaptable al mundo globalizado con una visión creativa y humanitaria.

Cada año Taiwán acoge a cientos de jóvenes de otros países a través de sus programas de becas, los cuales son atraídos más que todo por la tecnología de punta en los centros de estudio. Este es el caso de los jóvenes panameños.

Otra de las diferencias que se pueden contar es el trato de las personas, muchas que escriben en Internet califican al taiwanés como más amable.

Una muy marcada diferencia entre China y Taiwán es el acceso a la tecnología. En China se censuró el uso de sitios webs como Facebook, Youtube y Twitter, también se prohíbe buscar palabras ligadas a democracia y derechos humanos, además de que algunos sitios de google están vetados.

Mientras que en Taiwán hay libre acceso a estas páginas.

Los canaleros tendrán que atravesar unos 120 kilómetros de océano para instalarse en China, iniciar un nuevo reto y adaptarse a su sistema.