¿Canceló EEUU la visa a familia de Ricardo Martinelli?

TVN Noticias ese mismo día conversó con voceros de Cambio Democrático quienes dijeron desconocer la información.

Más tarde Linares de Martinelli negó la información que calificó como un chisme.

A los creadores de morbo:no he estado en ningún aeropuerto recientemente ni he tomado avión. Nadie me han bajado de NINGUN avión.Estoy en PA — Marta de Martinelli (@martamartinelli) 28 de enero de 2017

Ese mismo día también consultamos con fuentes de la Cancillería de la República quien negó la información.

Pero el asunto no quedó ahí pues este domingo 29 de enero un medio impreso publicó que de hecho Estados Unidos le canceló la visa a Linares de Martinelli y sus dos hijos, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares.

Al comunicarnos con una agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre el asunto contestó lo siguiente: "como parte de nuestra política, no comentamos los asuntos de las visas."

Ella no desmintió la información de la supuesta cancelación de la visa de Marta Linares de Martinelli y de sus hijos sino que advirtió que no podía hacer comentarios.

Más temprano la exprimera dama exactamente a las 2:42 de la madrugada de este domingo 29 de enero recomendó al medio impreso que verificara la información de la cancelación de las visas.

TVN-2.com responsablemente se comunicó con Linares de Martinelli para preguntarle lo siguiente:

¿Tiene usted la garantía de que su visa de Estados Unidos y la de sus hijos están vigentes?

¿Se acercó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá para confirmar que tienen visa americana aún y por eso envía al medio impreso a hacer esa diligencia? ¿O piensa enviar a sus abogados esta semana a verificar?

¿Cuándo tiene previsto viajar a Estados Unidos, se ha informado que sus hijos están fuera de Panamá, es cierto que se encuentran en ese país?

TVN-2.com no pudo tener estas respuestas porque apenas el periodista se identificó la exprimera dama respondió: “ no me interesa, bye”, sin escuchar nuestras preguntas colgó el teléfono.

Si los hijos de Ricardo Martinelli se encuentran en Estados Unidos y si en efecto no cuentan con visa americana, esto cambiaría mucho el panorama.

Consultamos con expertos en derecho internacional quienes advirtieron que primero hay que verificar el estatus migratorio de los hijos de Martinelli, es decir Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, por ejemplo si entraron como turistas o si cuentan con una residencia permanente.

En cualquiera de los casos serían notificados en las direcciones que indicaron que estarían en Estados Unidos y el asunto no termina allí porque podrían oponerse a esa decisión.

Hay múltiples opciones jurídicas para solicitar que se revise la decisión de la suspensión de la visa americana, que de acuerdo con los juristas con los que conversó TVN-2.com no sería un proceso corto, es decir la deportación no sería inmediata.

En cuanto a las actuaciones del Ministerio Público que los investiga por las cuentas detectadas en Suiza relacionadas con supuestos sobornos del caso Odebrecht, hasta ahora no se ha confirmado si los hermanos Martinelli tienen orden de captura para hacerlos comparecer a indagatoria y si se ha formalizado un pedido a la Interpol para su detención internacional.

Lo que sí quedó claro es que no están en Panamá porque así lo expresaron dirigentes de Cambio Democrático como Alma Cortés quien señaló que ella no recomendaba a los hermanos Martinelli que regresen a Panamá porque no confían en las autoridades judiciales.