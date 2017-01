Cubanos irregulares en Panamá podrían ser expulsados

A partir de ahora, los cubanos que lleguen a EEUU sin visa, no tendrán permitida la entrada al país.

El presidente saliente Barack Obama puso fin a la ley de "pies secos/pies mojados" que le permitía a los cubanos, que tocaban suelo estadounidense, permanecer de manera legal. Si eran interceptados en alta mar, eran deportados.

Pero, ¿qué sucederá con los cubanos que llegan a Panamá? El director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo, señaló que se puede llegar a una expulsión o deportación del país si entran de manera irregular.

"El argumento de que van para Estados Unidos por la ley (de "pies secos/pies mojados") ya no tiene razón de ser", señaló Carrillo.

En el Servicio Nacional de Migración definen el estatus de los que se encuentran en un albergue de Cáritas, en la Ciudad de Panamá.

El hecho de que estén en Cáritas no les da legalidad en ningún momento (...). Ellos están irregular en el país y no se pueden quedar", aseguró Carrillo.

En Cáritas, los cubanos que reciben alojamiento, mostraron su sorpresa ante la decisión de Obama.

"Que nos den ayuda porque no volveremos para atrás. (...) Todo lo poquito que teníamos lo vendimos y no sabemos que represión nos tomen en Cuba. Es lo que no sabemos", dijo una de las 69 personas que se encuentran en el albergue.

Otros no pierden la esperanza y anhelan que el presidente electo Donald Trump, les pueda ayudar, a pesar que su política sobre Cuba aún no es clara.

Víctor Berrío, director de Cáritas Panamá, expresó a TVN Noticias que a veces llegan en grupos de 2 a 13 personas.

En el 2015, por Panamá pasaron 20 mil cubanos en su camino a Estados Unidos; en 2016, 8 mil, y en 2017 ya van 275.

Con información de María De Gracia.