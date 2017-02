Dan prórroga para obtener permisos de navegación en Chiriquí

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), habilitará personal de la institución en puerto Pedregal, provincia de Chiriquí, durante los días del carnaval, para que los propietarios de las naves que no culminaron con sus trámites puedan hacerlo y para el transporte de pasajeros de forma legal y segura.

El horario de atención será de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. durante los días de carnaval.

Desde hace alrededor de dos años, se ha estado tratando de legalizar el transporte de pasajeros en el área de Boca Chica, pero no es hasta finales del mes de diciembre del 2016, que de las dieciocho embarcaciones existentes, solo diez cumplieron con sus trámites. Las restantes no podrán zarpar hasta que sus trámites sean completados.

La AMP, reitera que las embarcaciones que no cuenten con su respectiva documentación o que no sea apta para el transporte de pasajeros no se le permitirá el zarpe, ya que ello pone en peligro la vida humana en el mar.

Documentación que debe portar la embarcación:

Patente de Navegación (embarcaciones que prestan servicio comercial, se les exige el certificado de seguridad).

Licencia de Navegación (naves de subsistencia y pesca artesanal).

Permiso de Navegación Vigente (yates de placer).

Permiso de zarpe (boleta de registro de salida de embarcaciones de motor fuera de borda, emitido por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, de la AMP).

Certificado de Seguridad, (para embarcaciones de Servicio Interior).

Licencia de Motor Fuera de Borda, (para embarcaciones de pesca artesanal y labor de subsistencia)

Licencia de Marino.

Licencia de Radio.

Toda embarcación registrada en la AMP, debe de portar su nombre grabado en el casco de la nave, que sea de manera legible.