Debate sobre procedimiento jurídico en investigación a la Asamblea Nacional

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, existe un claro problema constitucional. “La Corte no puede investigar de oficio. Tiene que haber una denuncia”, explicó el exmagistrado. “El Ministerio Público tiene la facultad de investigar de oficio, la Corte no. Decir que la Corte está callada, decir que está muda, es no entender el problema Constitucional”, enfatizó.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, también ofreció su valoración del tema.“Estos hechos tienen que ver con fondos asignados a los diputados. Se deben investigar estos hechos. Si en la investigación, que le corresponde a la Corte, resulta que hay otros funcionarios, que lo digan ellos”, afirmó.

Una investigación del diario La Prensa reveló que de julio de 2014 a diciembre de 2016, la Asamblea Nacional desembolsó $14 millones en donaciones y $68 millones en contratos por servicios profesionales. Dineros que en su mayoría, señala el reporte periodístico, nunca llegaron a sus beneficiarios reales.