'La ley del buen samaritano se hizo efectiva en accidente de Antón'

El especialista en emergencias, Omar Smith Gallardo, señaló este martes 7 de marzo en Noticias AM que se vio a una comunidad "diferente", que se involucró, actuó y apoyó en el lugar de este hecho.

"Es un mensaje para el buen samaritano: si no está acostumbrado a ver muertos, debe tener una mente capaz de poder hacer frente a eso o decidir no intervenir. De no intervenir, llama", comentó.

La encargada de Emergencias de la Caja de Seguro Social (CSS), Kathya Ochoa, coincidió con la postura presentada por Smith Gallardo en el panel. "La ley de buen samaritano se hizo efectiva", manifestó.

Osiris Gratacós, de la Fundación Educación Vial destacó la respuesta de las personas y apuntó que siniestros viales, como el registrado este domingo, deben llamar a la sociedad panameña a la reflexión.

"Podemos trabajar juntos para minimizar la cantidad de hechos de tránsito que hay en nuestras carreteras", agregó Gratacós. "Hay muchísimo que hacer con respecto a la seguridad vial. Lo que nos toca es empezar lo antes posible", indicó.

Los expertos, en diversos ámbitos como emergencias y seguridad en las vías, también aprovecharon la oportunidad para evaluar la respuesta de los estamentos de socorro.

Ochoa resaltó el actuar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y del personal que se sumó a los centros médicos próximos a la escena del accidente, para brindar atención a los afectados.

Durante el panel, Gratacós consideró que es necesario que, tras las investigaciones del hecho, se brinde un informe de lo sucedido. "Si hay un siniestro vial de esta magnitud, como sociedad, merecemos tener un reporte de lo que pasó", dijo.