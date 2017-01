'Chello' Gálvez propone sancionar a diputados que dejan sus puestos vacíos

Una nueva modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN), para sancionar a los diputados que no asistan al pleno, sería impulsada por el diputado del Partido Cambio Democrático, Sergio “Chello”, Gálvez.

Según Gálvez, su propuesta contemplaría el descuento del salario del diputado que no asista al pleno. Este descuento, aclara, sería para el diputado principal y no para el suplente.

“Con mucha autoridad y mucha moral propondría que aquel diputado que no vaya al pleno y mantenga la curul vacía, se le descuente el salario”.

Sobre su trabajo, enfatizó que su puesto en la Asamblea nunca ha estado vacía y que asegura que alterna con el suplente, quien se dedica al Parlamento, mientras que él [Chello Gálvez], se dedica a trabajar en la comunidad.

Gálvez dijo que el trabajo que hace en El Chorrillo, no tiene que ver con clientelismo y acusó a los medios de comunicación de ser los principales precursores del clientelismo, dejando claro que no va a parar de dejar de hacer su labor social pese a las críticas que le hagan.

'Es una burla'

Balbina Herrera, reaccionó al paso de las declaraciones del diputado Gálvez y dijo que sus declaraciones no ayudan a levantar la imagen que tiene la ciudadanía de la AN, y que las expresiones del diputado no fueron las correctas porque eso es lo que lleva a promover la falta de respeto.

En cuanto a la división de las funciones que alegó tener con su diputado suplente, el abogado Rubén Castillo dijo que se contradice ya que se postula para diputado, pero no asiste a la sede parlamentaria.

Las declaraciones del diputado, fueron consideradas por Castillo como "una burla para los medios de comunicación y periodistas".

Herrera agregó que para eso, se debería quedar de representante o alcalde y no ocupar un puesto dentro de la AN, con el que no va a cumplir.