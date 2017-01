Diputado Soto sobre educación sexual: 'la guía bíblica es importante para tomar estas decisiones'

La comisión de Salud va a retomar la discusión del proyecto de ley 61, de educación sexual. Los grupos que se oponen han anunciado una megamarcha. ¿Qué va a pasar?

Creo que después de todos los debates que se han dado en torno a este proyecto de ley he sacado varias conclusiones: uno: los padres de familia no pueden estar al margen del proceso educativo en el tema de sexualidad. Si el padre desconoce qué se le está enseñando a su hijo empezamos mal el proceso de educación en sexualidad. Dos: también debemos aprovechar el tema para formar a nuestros estudiantes a través de valores, seguridad ciudadana, problemas infantojuveniles que pueden ser complementarios a la educación formal.

Entonces, ¿está a favor?

La sensación que tengo es que todos quieren que haya educación (sexual), la cosa es cómo. Una de las cosas que he percibido, y debe estar dentro de la ley, es que ningún colegio público o una escuela deba distribuir ningún producto de prevención, condones, preservativos, o cualquier artículo a los estudiantes directamente. Eso tiene que estar claramente dentro de la ley. No se puede usar una escuela para promocionar este tipo de producto, y eso tranquilizaría muchísimo a los padres de familia.

¿Pero es necesaria la discusión?

Claro, es una especie de conclusión generalizada. Es necesario pero hay que tener claro cómo se van a desarrollar las guías, que respondan a la cultura, creencia, tradiciones y también, por qué no decirlo, a nuestra formación cristiana.

"No he encontrado a nadie que no comparta la fe cristiana y diga que hay un elemento en la Biblia que contradiga las buenas costumbres y las cosas que pueden ser transparente desde la conducta humana"

Y cómo se hace cuando a todos los que debe impactar la ley no tienen tal formación cristiana. Se trata de un tema de salud pública...

No podemos divorciar el elemento de formación cristiana porque siento que todo parte de nuestra formación espiritual. Y no soy evangélico, soy católico y bastante normal, de esos que van algunos domingos a la iglesia. Lo que creo es que la guía bíblica es importante para tomar estas decisiones, la Biblia tiene dos mil años de estar presente...

Pero en el país también hay judíos, musulmanes, ateos…

Pero nadie entraría en discusión de que los valores que enseña la fe cristiana son importante para el fortalecimiento social. No he encontrado a nadie que no comparta la fe cristiana y diga que hay un elemento en la Biblia que contradiga las buenas costumbres y las cosas que pueden ser transparente desde la conducta humana. Si me dices un ateo, por ejemplo, que probablemente no tenga una formación espiritual… bueno, en Panamá son un grupo minúsculo, no vas a poder quedar bien con todo el mundo.

¿Meter asuntos religiosos en salud pública no sería como exorcizar a alguien porque tiene resfriado?

No. Si yo te digo que no debes tener relaciones sexuales antes de cumplir la mayoría de edad, es evitar un contacto directo. Lo que no te puedo decir es: aquí tienes condones para que aceleres tu contacto sexual con otro sexo. Ahí es donde pensamos que debemos tener esos valores.

Estudios en Argentina, México y España indican que los jóvenes tienen su primera relación en torno a los 15 años. ¿No nos indica que es algo incontrolable y natural…?

El hecho es que empezar tus relaciones sexuales con la mayoría de edad y con madurez siempre va a ser lo sensato. Que la gente haga lo que le da la gana es parte de la libertad de ser humano.

No tienes que promover que tengan antes de la adolescencia contactos sexuales. Que pase, hermano, eso es natural. Que la gente quiera tener, eso es natural. Pero lo importante es que tengan valores".

En 2016 hubo más de 11 mil adolescentes embarazadas que no tuvieron el barómetro para esperar a la mayoría de edad, que no tuvieron información, un condón o no lo consideraron necesario…

¿Cuántas jóvenes fueron embarazadas por mayores de edad…? Eso es un delito. La sociedad es muy tolerante frente a eso, porque dice: si yo me hago responsable de esa niña entonces ya no es tan delito, pero es un delito. Hay un comportamiento natural en las estadísticas de menores embarazadas: las 11 mil niñas no obedecen a que en el año 2000 había cero niñas. El número ha venido creciendo a medida de que la población ha aumentado…

Entonces, ¿es un patrón?

Algo que acelera el tema es que hoy hay mucha información que se maneja en redes sociales, hay descontrol. Antes nosotros teníamos una revista para adultos, y la teníamos más escondidas que el diablo para verlas de vez en cuando, y los padres estaban muy encima con eso. Por los medios tecnológicos ahora tienen acceso…

¿De qué modo las presiones de grupos de iglesias, pro vida y familia no van a hacer que se quede engavetado este proyecto, mientras sigue habiendo 30 mil adolescentes embarazadas?

Eso no lo vas a poder evitar, siempre va a haber embarazadas menores de edad. Lo que a mí me interesaría es que los jóvenes no tengan enfermedades de transmisión sexual. Esa es mi mayor preocupación. Que sepan que cuando se enfrentan a contacto sexual pueden tener enfermedades de transmisión sexual.

Cuando se enfrentan a contactos sexuales sin protección…

No tienes que promover que tengan antes de la adolescencia contactos sexuales. Que pase, hermano, eso es natural. Que la gente quiera tener, eso es natural. Pero lo importante es que tengan valores, que conozcan la importancia de respetar su cuerpo. Ves los carnavales y hay desenfreno, y cada día y cada año hay más desenfreno.