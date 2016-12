Crecen las voces que piden investigar todas las obras de Odebrecht en Panamá

En esta ocasión fue el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, quien ha mencionado que se trata de un caso delicado y Panamá está pagando un precio muy elevado, que amerita una investigación que vaya desde el inicio de cada una de las obras, cuando llegaron a Panamá durante la administración de Mireya Moscoso.

Detalla que proyectos como una de las etapas de la Cinta Costera, cuyo precio se anunció por 28 millones de dólares en 2008, dos años después costaba 56 millones de dólares y asegura que el precio también se duplicó en la tercera etapa de esta vía recreativa.

“Odebrecht ha cometido actos de corrupción en muchos países y Panamá es el único en el que las licitaciones se hicieron de manera correcta”, se cuestiona el parlamentario.

También comparó el precio de algunos de los puentes que se construyeron como parte del proyecto de reordenamiento vial, que llegaron a costar más que el Puente Centenario.

González afirma que Panamá se endeudó en los últimos años más que en 106 años de República, ya que “en la pasada administración se dio un derroche de corrupción”.

Al diputado también le preocupa que la empresa desarrolla obras en la actualidad por miles de millones de dólares.

Manifestó que lo que no ha hecho el Gobierno de Juan Carlos Varela es empoderar al Ministerio Público, ni al Órgano Judicial, para que puedan desarrollar una mejor labor.

Por otra parte, y aunado a este nuevo caso [de Odebrecht], el diputado perredista asegura que no se tomaron las decisiones políticas correctas, como la creación de nuevas fiscalías, el nombramiento de nuevos fiscales, incluso el nombramiento de expertos internacionales si era necesario hacerlo.

Según el diputado, “el sistema estaba atorado y era disfuncional y aparte de eso se le meten más casos de corrupción, pero no se invierten los recursos necesarios”.

Asegura que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), da lástima, los principales peritos de investigación se han ido de la entidad a la práctica privada porque no se les dan los recursos de trabajo adecuados y no les paga como debe ser.

En cuanto al próximo periodo de sesiones en la Asamblea Nacional, que se inicia el próximo 2 de enero el PRD hará un pronunciamiento en el que no solo van a criticar, sino que van a presentar “soluciones a los problemas ante lo que consideran como una falta de liderazgo de la actual administración de Juan Carlos Varela”.

Adelantó que durante el nuevo periodo esperan lograr la designación de Yara Campos como magistrada al Tribunal Electoral y para ello van a hacer todo lo posible para lograr el consenso, pues son conscientes de que no el PRD no tiene mayoría en la AN.