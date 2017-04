Diputado Domínguez pone en 'tela de duda' informe de Contraloría sobre megaproyectos

El diputado por el partido Panameñista, Juan Antonio Domínguez, señaló este jueves 24 de abril que el informe presentado por la Contraloría General de la República, no refleja la realidad financiera de muchos proyectos, al tiempo que cuestionó su veracidad.

“Pongo en tela de duda el informe de la Contraloría (…)”, ya que según el diputado Domínguez, fue entregado al Ministerio Público, porque “tenían que presentar algo”, ante las revelaciones de otros países en el caso Lava Jato, donde de hecho hay personas procesadas.

Según el diputado por el partido oficialista, los $318 millones en sobreprecios que presentó la Contraloría en su informe el miércoles 24 de abril, no son reales; ya que un viaducto sobre el mar no cuesta $150 millones.

“Si el señor contralor me dice que esto fue por la construcción de casetas de seguridad en ciertos puntos puedo aceptar la cifra, pero al ver las noticias sobre el informe, solo en la Cinta Costera 3 hay más de 300 millones de dólares”, expresó Domínguez.

Según el diputado Panameñista, “los números no dan. (…) Yo sé que la Contraloría tenía que presentar algo, después que con Lava Jato se ha dicho lo que está sucediendo en Brasil, obviamente nosotros no podíamos salir con un informe que no arrojara ningún tipo de resultado de sobreprecios”.

Domínguez está preocupado por la forma como se están llevando las investigaciones, ya que en otros países hay personas procesadas. “Aquí están tratando de cubrir a alguien, esto no puede ser”.

Una de las fallas que siente Domínguez se ha generado es que Contraloría tomó como bueno el precio que ponía el Estado como referencia para la ejecución del proyecto, pero en muchos proyectos el Estado “no tenía la más remota idea del precio que debía poner y dependía de las ofertas”.

Empresarios y economistas reaccionan a informe

En tanto, varios empresarios y economistas también reaccionaron por los sobreprecios que reflejan las auditorías presentadas por Contraloría.

Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) dijo que se vio que “los factores multiplicadores, por lo cual llegaron al precio de referencia que en ese entonces fijo el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se cuestiona seriamente si en efecto eran costos razonables o no. Al parecer las cantidades que arrojan las auditorías son escandalosas”.

Por su parte, Rubén Castillo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) indicó que “ya hay un elemento básico y si la Contraloría llega a una determinación que ha habido sobrecostos importantes, es de rigor que el Ministerio Público actúe en forma inmediata”.

En este sentido, el economista Adolfo Quintero manifestó que lo reflejado por las auditorías es “una parte del pastel y la otra parte le corresponde a los exfuncionarios que en su momento participaron en la destrucción del país por actos de corrupción”.

Reacciones por auditorías de la Contraloría a varios proyectos del pasado Gobierno

Los proyectos auditados por Contraloría fueron: el mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz, Corredor Vía Brasil-Tramo I, Corredor Vía Brasil Tramo II, Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá y la Cinta Costera Fase III.

En ese sentido, los cinco proyectos de inversión pública se debieron ejecutar a un precio razonable total de mil 413 millones de dólares, pero se realizaron por un precio final de mil 731 millones de dólares, señala un comunicado de la entidad.