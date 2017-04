Director de la CSS denuncia contratos millonarios sospechosos y presiones de empresarios

López, quien no dio mayores detalles sobre el tema, aseguró que no atendería a este tipo de comerciantes, que presuntamente buscan establecer líneas de negocio con la CSS. “El administrador tiene que resguardar con celo cada centavo de la cuota obrero-patronal”, advirtió en Noticias AM.

Poco antes de referirse a ese tipo de casos, el director interino sostuvo que halló un contrato de lavandería “muy mal sano” también, por $40 millones durante 48 meses.

“Cuando vimos el costo quedamos espantados. Estamos hablando de millones”, agregó, en principio sorprendido.

Esos “proyectos con despropósitos los paramos todos”, insistió, refiriéndose a la gestión de Estivenson Girón, su antecesor, y con quien trabajó como subdirector.

Aunque formó parte de la directiva de Girón –quien renunció a la CSS, en medio de escándalos por licitaciones-, López tomó distancia de su exjefe.

Dijo que asumió una institución “agobiada, con mucho desorden administrativo”. “Encontré oscuridad y luces apagadas”.

López debía abandonar el cargo el viernes pasado, cuando se supone entraría en funciones su sucesor formal. Sin embargo, discrepancias entre candidatos y la junta que decide el tema ha retrasado el nombramiento.

La directiva de la CSS debe presentar este lunes al presidente Juan Carlos Varela la lista de los 16 candidatos a director, para que él elija. El nombre debe ir a la Asamblea Nacional antes de que acabe el período en mayo.

El director interino dice que sólo espera que el nuevo director blinde la institución de “cualquier despropósito” millonario.