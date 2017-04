Edemet pagará $1.25 millones en multas

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sancionó con una multa de 1.25 millones de dólares a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet) por no mantener la red de distribución en buenas condiciones.

De acuerdo a un comunicado emitido hoy domingo 16 de abril por la institución, se encontraron anomalías como “falta de poda, ausencia de pararrayos, ausencia de protección (fusibles) en una gran cantidad de derivaciones de los circuitos troncales, entre otras”.

Las anomalías fueron encontradas durante una investigación de oficio iniciada por la ASEP en Herrera, Los Santos y Veraguas luego de la gran cantidad de quejas de usuarios por constantes interrupciones del servicio eléctrico y fluctuaciones de voltajes registradas entre los años 2012 y 2014.

La sanción fue oficializada en la resolución AN No. 10980 CS de 23 de febrero de 2017. La multa deberá ser acreditada en la factura de los clientes en un plazo no mayor de sesenta días calendarios, contados a partir de la ejecutoria de la resolución. Edemet deberá también indicar en la facturación correspondiente que el crédito reflejado se otorga en razón de la multa impuesta por la Asep.

La empresa deberá repartir la multa entre los más de 70 mil clientes conectados a los circuitos 34-30B, 34-20, 34-21, 34-22, 34-12, 34-30C, 34-33, 34-44, 4-21, 34-17, 34-18, 4-31 y 4-32 de la provincia de Veraguas; y los conectados de los circuitos 34-23, 34-25, 34-24 y 34-39 de las provincias de Herrera y Los Santos.

La ASEP manifestó que todos los procesos sancionadores que realiza en contra de las empresas cuentan con recursos ante la Corte Suprema de Justicia. “Una vez dichos recursos hayan sido resueltos, manteniendo las multas impuestas por la Asep, se distribuye la misma entre los clientes afectados”, explica el comunicado.