'No habrá más contratos a Odebrecht hasta que purgue sus pecados': Etchelecu

El ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, dijo este jueves que su entidad no otorgará más contratos al grupo Odebrecht, a menos que la compañía “se ponga en paz con la justicia” y “purgue sus pecados”.

“Esta empresa tiene que ser responsable y acabar los contratos. Tiene 8,300 trabajadores de forma directa”, dijo en TVN Noticias.

Según Etchelecu, más importante aún es saber “quiénes son los funcionarios” que recibieron sobornos de Odebrecht para ganar contratos. La compañía dijo en Estados Unidos que pagó con el gobierno pasado $59 millones en coimas en Panamá.

“La postura del Ejecutivo es clara: celo tolerancia (…) No es un tema de revanchismo: es que la persona diga que tomó un dinero que no era suyo y lo devuelva. Lo que no se puede repetir es lo que ha pasado en los cinco años anteriores: hubo un saqueo organizado”, agregó.

Pero un año antes de reconocer que era corrupta, Odebrecht ganó un megacontrato del Ministerio de Vivienda de Panamá por $500 millones primero –y luego con una adenda de cerca de $70 millones- para construir un barrio residencial en Colón denominado Renovación Urbana.

Ese es su segundo proyecto más grande desde que Juan Carlos Varela asumió el poder: la Línea 2 cuesta $1,880 y está en manos de un consorcio liderado por Odebrecht.

Etchelecu sostiene que en el caso del proyecto de Colón va más avanzado de lo que debía y ha sido pagado contra avance. Y, además, dice no estar preocupado porque el esquema de financiamiento de la obra no depende de la compañía sino del Estado.

“El esquema financiero no depende de un llave en mano, como el anterior gobierno. La estructura financiera, que con todos estos problemas podría pensar que sería lo que más impactaría a Odebrecht como empresa, no es un caso en el tema de Colón”, agregó.

No es el caso del Metro, que licitó con Odebrecht la Línea 2 bajo el mecanismo de llave en mano sin financiamiento incluido: Odebrecht busca el dinero para construir la obra.