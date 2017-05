Inmunidad total no existe en las leyes de Panamá aclara Domínguez

El diputado José Antonio Domínguez, se refirió a la figura de inmunidad total, que atrasaría la entrega de las delaciones a las autoridades panameñas por parte de Brasil y aseguró que la misma no está contemplada en las leyes panameñas.

Asegura que Panamá no puede firmar algo que no se contempla en sus leyes y que no puede incumplir sus normas para complacer a un grupo.

Además, tampoco se puede encarcelar a los directivos de Odebrecht porque no están en Panamá y en medio del escándalo no cree que regresen.

Explica que en la actualidad, ninguno de los proyectos que desarrolla la transnacional presenta avance de 90%, la más adelantada es la Línea 2 del Metro que lleva más del 40% de avance.

Quitarle alguno de los proyectos afectaría el flujo económico de la empresa.

En ese sentido, detalló que al acuerdo que se ha llegado entre los países, y al que Panamá accedió es el de permitir la subsistencia de la empresa para que pueden hacer frente a los compromisos y a las multas que tiene que pagar, aunque en Panamá no se hayan hecho juicios y tampoco se han establecido multas.

Pero lo que es más preocupante para el parlamentario es el hecho de que en algunos grandes proyectos donde se hacen investigaciones, la Procuraduría General de la Nación ha recibido orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para detener las investigaciones.

Lo que me preocupa es la actitud de la corte basada en los habeas corpus o demás mecanismos legales”, afirma.

Por otra parte, sostiene que las delaciones van a ser puestas a disposición del mundo y no se van a quedar ocultas.

Sobre las donaciones a campañas políticas de parte de las empresas dijo que ninguna se salva y lo cuestionable no es el factor de donación, sino que quienes estaban en Gobierno sabían lo que estaba pasando con Odebrecht y los sobreprecios eran conocidos por los funcionarios de ese entonces.

Eventualmente se va a saber todo lo relacionado con la empresa”, sentenció.

Muerte de Noriega

El diputado dijo que la muerte de Noriega es lamentable, como la de cualquier otro ser humano, aunque se entiende que hay personas que siguen heridas por el daño que les causó.

Sostiene que si de verdad Noriega se arrepintió de todo lo que hizo, espera que haya pedido perdón.

Lo doloroso, agrega, es el silencio que guardó, permitiendo que las personas que hicieron daño al país, no reciban castigo.

Era importante que Noriega dijera todo lo que sabía y “ojalá que lo haya dejado por escrito y un buen informe de lo que no quiso dejar en vida”, ya que el silencio afecta a un país.

También dice que Noriega debió hablar para remediar y limpiar de todo lo malo de lo que se le acusaba porque lo han dejado como si fue el único que hizo la plata y cargando con la culpa, mientras que los ricos que creó se quedaron con la plata y con la impunidad.

Uno de los casos de los que Noriega debió hablar fue sobre la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, pues debió saber todo con precisión, porque era el encargado del G2.

Apela a las personas que aún están vivas y que saben lo que sucedió para que encuentren el perdón porque el sabor amargo queda para todo el país y generaciones enteras.

A diferencia de lo que han dicho otras personas, Domínguez considera que el capítulo no está cerrado y que el libro aún está abierto y va a tomar algún tiempo antes de que suceda y sería un libro sin fin si se cierra con toda la información que hace falta.

Destacó que afortunadamente la agresión militar nunca escaló al nivel que lo ha hecho en Venezuela.