Extranjeros exigen a la CSS que reanude proceso de afiliación voluntaria

Señalan que, desde que se suspendió en diciembre de 2016, ha aumentado el negocio de carnés falsos y que muchos aseguran que se los entregan personas que trabajan en la entidad.

“Hemos visto en nuestras oficinas personas que nos han mostrado el carné. No tenemos una constancia que ha salido de la CSS, pero nos dicen que por 100 dólares se los ponen en sus manos”, señaló Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes y Naturalizados.

“Son cientos de dólares que le están cobrando a los extranjeros por un carné que no está afiliado a ningún sitio. Ellos lo usan para seguir diciendo que están regularizando sus papeles cuando no es así”, compartió Margarita Hernández, residente en Panamá.

La CSS informó que la afiliación se mantiene hasta que sean aprobadas en Junta Directiva de la entidad modificaciones al reglamento general de afiliación e inscripción.

“Tengo que hacer las evaluaciones correspondientes. Yo no puedo sumar a un asegurado que me trae a un paciente que me trae enfermedades prexistentes que meterlo en el sistema me cuesta más plata de lo que ha cotizado y el panameño sale perjudicado”, afirmó por su parte el director de la CSS, Alfredo Martiz.

Con el decreto firmado en 2016, firmado por el presidente Juan Carlos Varela, que modificó el Crisol de Razas, se establece como requisito para legalizar el estatus migratorios de extranjeros la 'afiliación a la Caja de Seguro Social, o Paz y Salvo emitido por la Dirección de Ingresos.

Las estadísticas indican que se han realizado 12 mil solicitudes de afiliación voluntaria. La mayoría son de extranjeros, de los cuales a la fecha se han entregado unas 400 resoluciones de aprobación.