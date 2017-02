Familia de la cajera asesinada en Banco General 'no guarda rencor'

“En honor a la crianza y educación que mi madre me dio y que en paz descanse, no guardo rencor, mi familia guarda paz”, así lo manifestó este lunes 13 de febrero, Azael Samaniego, fiscal de circuito e hijo de Alina Ivaldi, de 62 años de edad, quien murió el pasado viernes, a manos de los responsables del robo en la sucursal del Banco General en Chanis.

Esto a raíz de que durante la audiencia realizada ayer en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, en vía Transístmica se dictara detención provisional a sólo uno de los presuntos implicados y la notificación periódica de otros tres.

Samaniego dijo en conferencia de prensa junto a otros fiscales de la Procuraduría General de la Nación, que está orgulloso de pertenecer a la institución, pero en este caso le ha tocado vivir “la peor parte. El día a día de lo que nosotros trabajamos y de la manera más fuerte y con la persona más entrañable que uno pueda tener en su vida, la madre”, recalcó.

Aseveró que está consciente que fue un acto humano, “por eso estoy aquí, porque soy orgulloso de lo que hago, creo en la investigación y vamos a dejar que la justicia tome el control del trabajo que se está dando”.

“Honro a mi madre con el hecho de dejar que la justicia humana llegue hasta las consecuencias y no pretendemos que detengan personas que nada tienen que ver con el hecho. Pretendemos que se llegue a la verdad y que las investigaciones logren dar con los autores y responsables del asunto y no simplemente para complacer un hambre de justicia y de llevar a los tribunales a personas que no estén implicadas”, recalcó Samaniego.

Incluso, dijo que lleva a la ciudadanía “un mensaje de paz”, aún en los momentos difíciles por los que pasa el país, al tiempo que solicitó a los panameños mantener “la fe en la justicia y en las instituciones como el Ministerio Público y el Órgano Judicial”.

“Dejo esto en los que están investigando y nada tiene que ver que yo sea miembro del Ministerio Público. Me consta el trabajo objetivo que aquí se hace y la búsqueda de la verdad”, sentenció.

En tanto, el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada Rafael Baloyes dijo en la conferencia de prensa que el resultado de este hecho fue “lamentable”.

Resaltó el trabajo realizado por los fiscales e indicó que están seguros de que se trata de un “equipo organizado” el que está detrás de este hecho que ha impactado al país.

Agregó que existieron diligencias inmediatas de allanamientos en Calle 17 Río Abajo, “epicentro donde sabemos que los sujetos ingresaron al lugar e hicieron las diligencias para ocultar dinero y trasponer armas de fuego”.

Baloyes hizo un llamado a los residentes del área para colaborar con la investigación, para buscar “la verdad”.

Dijo que respeta la decisión pero no la comparte, por lo que apelarán en un tribunal colegiado en próximo jueves a las 2.30 p.m.