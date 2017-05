Fenómeno de la migración ha hecho evolucionar los delitos, aseguran expertos

Por otra parte sostuvo que el fenómeno de las migraciones en Panamá, ha traído consigo nuevas modalidades de delitos, que han sido adaptadas por los pandilleros nacionales, por lo que es necesario hacer una reevaluación de las políticas que se están tomando a la luz de lo que el Gobierno planteó al inicio de su administración.

Dijo que “ Barrios Seguros”, un programa que fue concebido para brindar mayor seguridad a la gente, se convirtió en un programa para tratar de rescatar a pandilleros, en lugar de mejorar el servicio de seguridad.

Se sabe que hay pandilleros que no van a entrar en ninguna actividad de recuperación y por lo tanto hay que actuar de una manera represiva y con firmeza”, expresó el exministro.

Delgado Diamante asegura que hace algunos años, la creación de la Unidad de Linces de la Policía Nacional dio resultados, pero en la actualidad se debe fortalecer porque la criminalidad ha ido creciendo porque las políticas migratorias han permitido el ingreso a Panamá, de personas que se dedican en sus países a actividades criminales y no se tiene forma de determinar quiénes son.

En ese sentido, sugiere que haya una mayor cooperación para que se sepa todo el historial de las personas cuando ingresan a Panamá, mediante el uso de su pasaporte.

Por su parte, Carlos Icaza, excomisionado de la Policía Nacional (PN), dijo que hace algunos años se advirtió sobre el panorama que se está dando en la actualidad y agrega que Panamá nunca ha sido ciego con respecto a los “ temas presentes”.

Dijo que es importante analizar si el programa Barrios Seguros se ha estado desarrollando de la manera más adecuada para obtener los mejores resultados.

También mencionó que la inyección cultural que está teniendo Panamá ha generado cambios y se tienen que tomar las medidas de protección que sean necesarias, además de controlar las migraciones.

La ola de migración no va acabar por lo pronto, estima el exministro Delgado Diamante, porque no se sabe en qué va a terminar el conflicto que se desarrolla en Venezuela y por otra parte, con el proceso de paz que se da en Colombia, no cree que todos los exguerrilleros se vayan a dedicar a otras actividades.

Según los resultados de la última encuesta de Dichter & Neira, las personas señalan que la inseguridad es el principal problema en el país.

Un 70% de los encuestados por Dichter & Neira también considera que no hay respeto a las autoridades del país, mientras que un 29% detalla que sí existe.

Icaza sostiene que los estamentos de seguridad tienen que creer en su propia política preventiva, pero en la realidad se ven a integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila haciendo retenes y operativos, que seguramente se desarrollan sin inteligencia previa, por lo que es obvio que las operaciones fracasen.

Agrega que la represión no es la solución y asegura que debe prevalecer una “policía amiga” de las personas en los barrios.