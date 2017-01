Advierten que indignación por Odebrecht no acabará hasta que se investigue

Reconoció que anteriormente sí se han dado casos de corrupción, tanto en el sector público, como privado, pero no de una magnitud como la que involucra a la constructora.

Por otra parte, se refirió a la actitud que ha tomado el gobierno a quién acusó de “esconder la cabeza como el avestruz" y agrega que lo que se está dando no va a parar hasta que la presión por investigar inunde a los autoridades.

La exparlamentaria recordó que ya el contralor ha dicho que los beneficiarios del pago de coimas y sobornos no son solo cuatro personas y tampoco son 59 millones de dólares.

Según Yániz, la indignación de la población que es palpable en muchos lugares y se oye al conversar sobre el tema, tiene que ver con el hecho de que la suma de dinero que se han llevado y que puede superar los 100 millones de dólares, salió de los bolsillos de los panameños y privó a las personas de educación de buena calidad, de medicinas y de mejor sistema de salud.

Lo que está pasando es que por primera vez, las personas se han dado cuenta que no fue que le robaron a los ricos o que se robaron entre ellos, sino que le robaron a cada ciudadano de Panamá”, afirmó Yániz.

Por otra parte, consideró que la procuradora General de la Nación Kenia Porcell, a quien considera una persona inteligente, cometió un error y dio declaraciones precipitadas, ya que, en primer lugar los 59 millones que se robaron, no los tiene que devolver Odebrecht, sino los beneficiarios.

En segundo lugar, según Yániz, lo que tiene que devolver Odebrecht son los sobreprecios, mismos que pueden llegar a miles de millones de dólares, porque hubo quienes en su momento denunciaron que había entre 300 y 400 millones de dólares en sobrecosto de un solo proyecto, como en el caso de la Cinta Costera, el Metro de Panamá y proyectos de carretera.

Yániz dijo que sí es cierto que la procuradora puede necesitar mejorar las herramientas de investigación, pero lo que no entiende es por qué no se puede iniciar si ya Odebrecht confesó el pago de coimas y el Ministerio Público (MP), no tiene que buscar un responsable y un culpable.

Tampoco puede ser posible que los argumentos que se den sea, por parte del presidente [Juan Carlos Varela], que es el trabajo del MP y por parte del MP de que no puede hacer nada porque no tiene instrumentos, ya que lo que tiene que hacer es tomar la confesión de los representantes de la empresa”, expresó.

También dijo que le parece irregular que la procuradora Porcell se reúna con directivos de la empresa Odebrecht y acepte escuchar un acuerdo verbal a una empresa que está implicada en un escándalo financiero y de corrupción, el más grande que se recuerda en la historia.

Invitó a todas las personas que se sientan cansadas de la corrupción y de la impunidad a que participen el miércoles 25 de enero a las 5:00 p.m. en una concentración frente a la Iglesia de El Carmen, para gritar a “ quien tenga que oírlo, que no se quiere más corrupción ni impunidad”.