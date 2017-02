Gómez desconoce si habrá consenso para aprobar proyecto de ley 245

Pasan las semanas y los panameños aún no ven pasos firmes en la Asamblea Nacional, en torno a la aprobación o rechazo del proyecto de ley 245 sobre colaboración eficaz.

A juicio de la diputada independiente y exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez, las fuerzas políticas más grandes en la Asamblea están controlando el debate.

En tanto, manifestó no saber si se podrá observar en los próximos días un consenso en el Legislativo para aprobar dicho proyecto, pues a su juicio dependerá de “las fuerzas políticas que mueven a la Asamblea” y “los acuerdos a los que esté dispuesto a llegar quien ostenta el poder del Ejecutivo, pero con una fragilidad legislativa, pero que hasta ahora cuando han querido que los proyectos se aprueben han logrado sentarse a negociar”, destacó.

Según la diputada, lo que tiene ahora el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que es la posibilidad de que el Ministerio Público (MP) celebre acuerdos de pena o colaboración, que por ejemplo en cuatro meses que lleva en el Primer Distrito Judicial ya tiene 200 condenas y casos resueltos con acuerdos, su efectividad está probada por el MP y tiene un reglamento para la celebración de los acuerdos que limita la discrecionalidad de los fiscales y les establece unos parámetros éticos.

“Eso que ya se debatió en el año 2008 y que entró en vigencia en el 2016 deja ya superado el tema del debate ético, de si está bien o no otorgarle la herramienta al Ministerio Público. Si el legislador tenía las aprehensiones en el 2008 eso se superó, porque ya está aprobado para el SPA”.

“Técnicamente la norma en el SPA no se permite trasladarla y aplicarla al sistema mixto, porque el SPA se basa en principios, garantías y reglas, esa es su columna vertebral, que es muy distinta a las que rigen en el Sistema Inquisitivo Mixto y no se puede trasladar o extrapolar una figura que no encuentra acomodo en las reglas de procedimiento que hay en el sistema anterior”, recalcó.

Gómez indico que lo que está haciendo la diferencia es el componente político, no la parte técnica.

Desde el punto de vista técnico sería muy sencillo aprobarla haciendo los ajustes de la terminología necesaria para la figura en el sistema antiguo.

“El MP tiene 10 mil expedientes empantanados de todo lo que ocurrió antes del 2 de septiembre de 2016, por mandato de la propia norma del SPA, cuando entró en vigencia. Todos esos actos tienen que atenderse con el sistema anterior”, acotó la diputada.

Agregó que las personas que asesoran el sistema están viendo que no hay resultados con esos casos a la velocidad que hubieran querido.

Por tanto, el poco consenso es la consecuencia del estancamiento en la Asamblea Nacional.

“El MP no ha dicho que no cuenta con herramientas para perseguir el delito, lo que ocurre es que las que tiene son distintas a las del SPA para atender a esos casos y la gente no le va a poder pedir la velocidad de respuesta que pide en el Sistema Penal Acusatorio”, acotó.