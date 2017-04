Inac dice que la Casa Wilcox es ‘recuperable’ pero abre la puerta para demolición

Según la oficina que custodia todos los monumentos del país, un reciente informe realizado por “equipo capacitado” les llevó a decidir que lo mejor para el inmueble sería recuperarlo, y con ello –insistió- no quiere “polemizar o retrasar” procesos de intervención urbana como “Renovación Colón”.

Sin embargo, dijo la dirección en un comunicado emitido el viernes, “en caso de sustentarse con estudios técnicos y científicos que la mejor decisión es rehacer Casa Wilcox, avalaremos lo que resulte más beneficioso para nuestro patrimonio, los panameños y la nación”.

En menos de una semana, el Sinaproc dijo que el inmueble debe ser derribado, y el Ministerio de Vivienda –que ejecuta el proyecto de renovación de Colón, por el que contrató a Odebrecht por $600 millones- aseguró que acataría la orden. Construir una nueva es más costoso, agrega la institución.

Es decir, cabe la posibilidad del derribo de la casa. Pero para ello se requiere otro complejo aval: el de los diputados.

Patrimonio Histórico aseguró que para que el inmueble pueda ser demolido deberá aprobarse una modificación o derogar la ley 47 de 2002, que reconoce el Conjunto Monumental Histórico de Colón, en el que figura la Casa Wilcox, y prohíbe que cualquier inmueble protegido pueda ser echado abajo.

Architects and heritage experts in #Panama keep fighting for #CasaWilcox, explaining with arguments why #restoration is possible & desirable https://t.co/2FG1HVp5Rn