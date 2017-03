Movin critica comisión de la Asamblea que investigará contratos de Odebrecht

Icaza manifestó en Noticias AM que no tiene “ninguna fe” en esta instancia, no solamente por los miembros y la reputación de éstos, sino porque esta labor no le compete al Legislativo.

Icaza consideró que la comisión está “buscando tener una manera de presionar” por las investigaciones que se realizan en este órgano del Estado tras la investigación del diario La Prensa, que destapó el mal uso de contratos profesionales y donativos en esta institución.

“La forma con la que Odebrecht hacia la trampa, no era con la licitación (...). Todas las auditorías que se han hecho preliminares no tienen irregularidades”, dijo Icaza.

“[Odebrecht] es una empresa diseñada para delinquir, eso es ya de dominio público”, comentó en Noticias AM.

Además, Icaza cuestionó que los miembros de la Asamblea se estén dedicando a entregar donaciones o dádivas a la población, en vez de cumplir con su rol de fiscalizar a las instituciones encargadas de brindar los servicios.

“Nadie niega que la comunidad se acerca [a la Asamblea], pero la respuesta no es dar limosnas, es dar soluciones y se dan institucionalmente”, aseguró Icaza.

Para Icaza, lo que los diputados hacen, con este tipo de acciones, es crear las condiciones que fuerzan a las personas a "pedir limosna" al Legislativo. "Crean un sentido de dependencia y le permite generar votos al final de cada cinco años", comentó.

Asimismo, Icaza mencionó que los diputados no muestran voluntad de cambiar las legislaciones que propician corrupción, como la actual Ley de Contrataciones Públicas.

"Fuimos parte de la ciudadanía que impulso la Ley de Contratación, que está muerta, sentada en la gaveta de algún diputado desde hace casi un año", acotó.

"Todos los segmentos de control del país están flojos, y, realmente, lo que estamos viendo es una pérdida de institucionalidad", expresó Horacio Icaza de Movin.

El miembro de Movin hizo un llamado a la población a reconocer que tiene una responsabilidad de participar y exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, tal cual está establecido en la Constitución de la República y las leyes.

"Todos en Panamá somos accionistas del Estado y tenemos que exigir que el Estado funcione y que lo haga eficientemente", sentenció.