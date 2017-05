Analizan escalada de la delincuencia en el país

Según Mirones, lo triste es que se quiera ir en contra de los motociclistas, pensando que es la medida que va a resolver el problema, cuando lo que se vive en el país es un problema de delincuencia.

Si al problema de delincuencia se le agrega la participación de extranjeros en la comisión de delitos, entonces sí se puede hablar de una situación que es explosiva que no pueden controlar las autoridades, que no tiene que ver con el hecho de que no hagan su trabajo.

Según Mirones, la Policía Nacional no trabaja mal, lo que sucede es que hay políticas de seguridad que no acompañan el trabajo de este estamento.

Aparte de la delincuencia que afecta al país, se está permitiendo que delincuentes entren y salgan fácilmente del territorio nacional, recalca Mirones.

El problema en Panamá, sostiene el exfuncionario, es que no existe una política migratoria que vaya en beneficio del país y la primera bandera que se enarbola para mantener "statu quo" es la de la xenofobia y deja claro que el control migratorio no es igual a xenofobia.

Indicó que se requiere aplicar mejores controles migratorios.

Por otra parte, dijo que hay empresarios que contratan mano de obra extranjera y no es porque sean mejores que los panameños, sino porque no le tienen que pagar seguro social, ni otras prestaciones y el extranjero no puede protestar.