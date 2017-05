Retan a políticos a innovar para aumentar la participación de los jóvenes

Para Juan Diego Vásquez, miembro de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), el tema está relacionado a factores históricos, cívicos y ciudadanos, que tienen que ver directamente con la reducción de estas asignaturas dentro de los colegios.

Afirma, no solo es el hecho de reducción de la cantidad de tiempo dentro del horario escolar, sino también en calidad y agrega que si no se crea el patriotismo en los jóvenes, desde que están en las escuelas, entonces no hay una motivación real que los lleve a votar.

A ello se suma la percepción que existe sobre la política, que lleva toda una serie de calificativos negativos.

El análisis de Yuri Pittí, dirigente del grupo El Kolectivo se centra en que el desinterés de los jóvenes en la participación de la vida política tiene que ver con el hecho de que a la generación actual le ha tocado vivir la peor crisis de educación, crisis en el sistema familiar además de que los jóvenes hacen de todo para sobrevivir, como trabajar doble jornada.

Por las razones antes mencionadas no se puede esperar que haya mayor interés por la participación política de parte de los jóvenes.

Pittí enfatiza en que los partidos políticos actuales son “ el reflejo de todos lo podrido que existe en la sociedad”.

Aunque Vásquez coincide en que los partidos desde sus cúpulas no son las estructuras necesarias o positivas para la política, asegura que no se pueden cerrar porque son importantes para una democracia como la que está instaurada en Panamá.

En cuanto a la representación actual de la juventud dentro de la Asamblea Nacional, Pittí sostiene que esos diputados no están legitimados con los jóvenes panameños y que no practican los valores que se esperan.

Envían un mensaje claro a los partidos ya establecidos y a los que están en formación, de que si quieren mantenerse, deben crear cosas nuevas, como formación, políticas modernas y que cumplan con la modernización del siglo XXI.

Por otra parte aseguran que mientras no se tome en cuenta la participación y no se escuchen las voces de los jóvenes, este segmento de la población se va a mantener desilusionada.