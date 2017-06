Las respuestas de José Blandón sobre movilidad, seguridad y política tras dibujar la ciudad que desea

¿Por su dibujo es fácil definir que su proyecto estrella son las aceras en la Vía España y la Justo Arosemena, por qué ese proyecto y no otro?

R. Primero porque en el plan de acción que hemos hecho para la ciudad, la movilidad entendemos que es la prioridad principal de la ciudad de Panamá y entendemos la movilidad no solo en carro particular, sino que toda la amplía gama de vías de movilización que existen.

Por otro lado los proyectos de Vía Argentina, Vía España y Avenida Ecuador son los primeros que hacemos en esta dirección, porque van íntimamente asociados a la línea uno del metro y yo creo que es importante que todos los panameños visualicemos que las ciudades del futuro a no muy largo plazo, a unos 10 años la ciudad de Panamá tendrá por lo menos cinco líneas del metro. Eso va a cambiar totalmente la forma en que nos movilizamos en la ciudad.

Los cuestionamientos a este proyecto están enfocados en dos cosas: Estacionamientos y árboles.

R. Los árboles se van a plantar. Cada 20 metros a lo largo del proyecto vamos a tener árboles. Al final del proyecto la Vía España tendrá árboles que antes no tenía. En el caso de los estacionamientos hay que entender que el espacio que se utilizaba como estacionamiento era espacio de servidumbre pública y había que escoger entre carros y peatones; la Alcaldía escogió peatones porque son la mayoría. La Vía España tiene suficiente oferta de estacionamientos.

Veamos las cosas que curiosamente no vemos en su dibujo: No hay buhoneros y no hay muchos carros; por qué.

R. Primero porque el proceso de ordenamiento que la Alcaldía ha iniciado con el tema del comercio informal en las aceras es un proceso que debe continuar y mantenerse; o sea que debemos recuperar la servidumbre de manera definitiva para quien está hecha esa servidumbre que es para el peatón. Y los buhoneros ir como lo estamos haciendo a mercados públicos habilitados por el Municipio.

En el caso de los vehículos yo creo que a mediano plazo, no va a pasar en un año o dos, pero cuando la ciudad tenga 5 o 6 líneas del metro y se haya ordenado el transporte por vía de buses y mejorado aceras; nosotros vamos a tener muchos menos carros y por ende menos tranques en la ciudad capital.

Aquí tiene que haber un cambio fundamental que es concentrar toda la autoridad en una sola sobre el tema de transporte público, porque ahora mismo tenemos varias cabezas y mientras tengamos varias cabezas el problema de fondo no se va a resolver.

¿Quién cree usted que es la empresa o institución que debe aglomerar todo este proceso?

R. No hay que inventar al respecto, ya la Secretaría del Metro realizó un plan que es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) y ese plan dice que debe crearse una Autoridad Metropolitana de Movilidad en donde este representado el gobierno central, pero también los gobiernos locales del área metropolitana.

Pasa que ahora mismo tu tienes la Autoridad del Tránsito que es una autoridad nacional, la Secretaría del Metro, Mi Bus, la Policía de Tránsito y la Autoridad del Tránsito tiene en la junta directiva a transportistas que son los que tienen que ser regulados, entonces la Autoridad del Tránsito está diseñada para no funcionar. No es un problema de quien la dirige, sino de cómo está diseñada y encima no tiene todas las competencias.

¿Le molesta que en las redes sociales le digan “Blandón – Odebrecht”?

R. Yo creo que aquí hay que tener claro que es lo que hay detrás de todo esto. Porque quienes lo están haciendo son básicamente dos figuras políticas del PRD y lo hacen evidentemente por temor a la gestión que está realizando la Alcaldía, porque si vamos a los proyectos que Odebrecht tiene en la República de Panamá el más pequeño de todos es el de las aceras, pero es el que más cuestionamiento recibe de parte de estos dos dirigentes del PRD, entonces es evidente que no están criticando el proyecto, están atacando al dirigente político y eso lo que demuestra de parte de ellos es temor al liderazgo de José Blandón.

¿Usted se imagina que en una azotea de un edificio exista una valla de Blandón Alcalde 2019, en la de al lado Martinelli Alcalde 2019 o de tanque de gas alcalde o en su caso una que diga Blandón presidente 2019?

R. En la actualidad tendría que decirte que Blandón Alcalde, porque yo creo que todo este proceso que estamos hablando es un proceso que toma en cualquier ciudad del mundo, mucho más de cinco años. Creo que para el 2019 hemos culminado una etapa importante de este proceso, pero a mí me gustaría poder darle continuidad y consolidar el proceso y después de 10 años no importa quien llegue a la Alcaldía se vería obligado por los resultados a continuar con el proceso que hemos iniciado.

Vea el video con la entrevista y encontrará las respuestas del alcalde Blandón sobre seguridad en la ciudad.