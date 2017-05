Su pasión por la música los lleva a representar a Panamá en Roma, Italia

Diógenes Mitre, oriundo del distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste, contó a TVN Noticias que desde muy pequeño se enamoró de las melodías que salían de los instrumentos que aprendió a tocar.

Sus largas horas de práctica y noches sin dormir, darán sus primeros frutos tras ser uno de los ganadores de una beca para estudiar en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, Italia.

Mitre logró obtener esta anhelada beca tras audicionar con su clarinete, conquistando así al selecto grupo de jurados.

Así como este apasionado músico logra avanzar en su carrera, también con pies firmes está Luis Batista, quien viajará a este prestigioso instituto en Roma para deleitar a los profesores y compañeros con el violonchelo.

Leopoldo Magallón también cautivará en este país europeo y aprenderá nuevas técnicas que le permitan fortalecerse junto a su inseparable instrumento de viento llamado “Oboe”.

Estos tres músicos, obtuvieron las becas para estudiar en este centro musical durante dos años a partir de noviembre de este año.

Sin embargo, a pesar de la alegría que les embarga por este logro, también les envuelve una preocupación y es que deben viajar con sus propios instrumentos, los cuales no poseen por ser sumamente costosos.

Para audicionar, tuvieron que pedir prestado sus instrumentos musicales, relató Mitre. Por lo que piden apoyo para poder conseguir sus instrumentos a través de una donación y poder viajar.

“Es un esfuerzo enorme estudiar música (…) Esto era algo que no me esperaba, aún no me lo creo”, expresó con gran emoción Mitre.

Para el director nacional de Orquestas y Coros Juveniles, Dino Nugent, la forma en que un padre puede ver el talento de su hijo es “dándole la oportunidad de desarrollarlo”.

Nugent reconoce que la música transforma vidas y es capaz de sacar a los jóvenes de cualquier situación de vulnerabilidad.

“Hay oportunidades y hay que buscarlas con insistencia”, manifestó Nugent.

La Academia Nacional de Santa Cecilia, es una de las instituciones musicales más antiguas del mundo.

Sus académicos son músicos (intérpretes y compositores) de gran prestigio internacional y variadas nacionalidades.

Esta academia cuenta con un conservatorio y una orquesta (la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia) y un coro.