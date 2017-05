LGTB reconoce que la homofobia existe en Panamá y pide se respeten sus derechos

La abogada y miembro de la Alianza pro Igualdad, Marlin González, reconoce que “aún hay un camino por recorrer, porque las personas no han resuelto dentro de sí que la homofobia es una enfermedad”.

¿Hay homofobia en Panamá?

Juan Alonso, activista en la Asociación Nuevos Horizontes, considera que los “derechos humanos en Panamá son vulnerados y se ha institucionalizado la homofobia por lo que está justificada”.

“La primera institución en violentar los derechos por la orientación sexual o identidad de género, es la familia, porque no cumple con lo que exige la sociedad”, sentenció Alonso.

Este panorama ha llevado a que quienes tienen una orientación sexual distinta a lo “tradicional”, alcen su voz de protesta y exijan sus derechos.

Según Alonso, “vivimos en un país que se dice ser conservador en algunas cosas, pero hay empresas que reconocen el derecho al trabajo de una población sin distinguir su orientación sexual”.

Mónica González, miembro de la Asociación Panameña de personas trans en alianza pro la igualdad, durante años ha enfrentado una ardua batalla para que su identidad sea reconocida y respetada por las autoridades y la ciudadanía.

Mónica considera que “es posible escalar a pesar de la tendencia sexual de cualquier persona”.

“Tuve la suerte de ser aceptada por mi familia, pero muchas otras no gozan de los mismos privilegios y son prostituidas y demás”, relató.

El activista de derechos humanos, Juan Alonso, pide que se hable de orientación sexual e identidad de género, por lo que no debería ser una causal de despido o una razón para no contratar a una persona sin valorar su capacidad profesional.

“No se respetan los derechos de las personas y lo ha dicho muy bien el procurador de la Administración en su vista. Panamá es signataria de derechos internacionales”, explicó la jurista.

González denunció que un claro ejemplo de injerencia inapropiada en la privacidad se da cuando en la Policía Nacional (PN) se prohíbe ser homosexual.

La comunidad es la que hace las distinciones y todos tienen derecho. La sociedad aún no está muy preparada. Yo no necesito que mi vecino se prepare para respetar mis derechos, si los derechos también los tengo yo.” -Juan Alonso, activista en la Asociación Nuevos Horizontes-

Los activistas se sienten “optimistas” porque el país está anuente a que “somos un estado laico” y la igualdad ante la ley existe como un principio constitucional.

Estos señalamientos surgen, luego que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se debata sobre la inconstitucionalidad o no del artículo 26 del Código de la Familia que establece que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común.

Los detractores de este artículo, buscan que las parejas del mismos sexo puedan unirse en matrimonio, lo cual es considerado por la abogada Marilin González como una forma de "legislar y derogar decretos que vayan en contra de lo que establece la Constitución. El derecho al matrimonio está permitido para cualquier persona, la responsabilidad la tiene la Corte en este momento y de venderse como un país que respeta los derechos de todo el mundo”.

Finalmente Mónica expresó que “la persona que se sienta diferente, aunque sean iguales a los demás, tiene que hacer respetar sus derechos”. “Yo no tengo que pedir permiso para ser persona, esta es una lucha que no va a ser fácil pero no podemos desfallecer”.

El Día Internacional contra la Homofobia, se celebra cada 17 de mayo, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990.

La intención de esta celebración, es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, a fin de avanzar sus derechos en todo el mundo.