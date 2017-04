De León: ‘se necesita una ley para corregir los entuertos de la educación sexual’

“Estamos en tiempos de incertidumbre. Necesitamos aprobar una ley que aunque no sea perfecta, nos ayude a corregir los entuertos de la educación sexual y reproductiva”, sostuvo en el foro “Legislación y Educación Sexual y Reproductiva: ¿cuándo, dónde, cómo, cuánto y quién?”, organizado por el Global Men’s Health Foundation.

El órgano que De León dirige ha rechazado desde 2008 aprobar proyectos sobre el tema, tras las presiones de grupos conservadores. El último ha sido el 261, que naufragó a finales del año pasado.

“Es posible que juntos encontremos puntos comunes. Construir un país consciente de las demandas de la población más vulnerable. Nuestro deber es proteger a nuestra niñez y jóvenes”, agregó.

Los diputados, sin embargo, no escaparon de la crítica de la ginecóloga Rosa María Britton. “¿Esa partida de legisladores (diputados) que no pueden legislarse entre ellos van a hacer una ley? Si les hago un examen de educación sexual no van a saber nada”, cuestionó la doctora.

La abogada Ana Melissa Españó, especialista en temas de familia, dijo que aunque se crea lo contrario, ya hay leyes que obligan a impartir educación sexual en Panamá.

La especialista aseguró que es un “deber constitucional” la promoción de la paternidad y maternidad responsable, y que la ley orgánica del Ministerio de Educación también lo contempla.

También citó la Ley 15 de 1990, que ratificó la Convención del Niño, y artículos del Código de la Familia aprobado en 1994.

Ese texto, agregó, “establece como prioridades inexcusables la orientación y la planificación familiar”. El artículo 671 ordena al Meduca impartir en todos los planteles oficiales “cursos obligatorios de educación sexual”.

La ley 60 de 2016 –sobre menores embarazadas- también aborda el tema, estableció Españó.

“El artículo 4A obliga a hacer una sinergia para ofrecer información oportuna sobre educación sexual”, dijo, antes de citar el artículo 173 del Código Penal que protege la “sicosexualidad de la menor de edad”. Es decir: el Estado debe proteger la idea de la incapacidad de las menores de tener sexo consensuado con adultos.

“¿Entonces, qué ha pasado en esta década? (desde que se presentó el primer proyecto de educación sexual, en 2008)”, se cuestionó Españó después de leer todos los artículos relacionados a la educación sexual.

“Ha sido una década de discusión pensando que la única discusión es un proyecto de ley. Para que el Estado pueda proveer educación sexual no se necesitan más leyes, se necesitan planes que cumplan con lo que está en las leyes”.