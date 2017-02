MOP planea auditar proyecto Cinta Costera 3

La información fue publicada a través de un comunicado oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El anuncio surge luego de las declaraciones del exministro consejero Ramón Fonseca Mora, acusando a Arosemena de negarse a realizar una auditoría del proyecto "por órdenes de arriba".

"No es cierto que yo le haya manifestado al Licenciado Fonseca Mora que el proyecto de la Cinta Costera 3 no sería auditado", aseguró Arosemena a través del comunicado oficial. "La institución bajo mi dirección no tiene motivo ni razón para ocultar nada en relación al proyecto", enfatizó.

Arosemena añadió que cualquier auditoría u investigación penal debe ser realizada por la Contraloría General de la Nación o el Ministerio Público.