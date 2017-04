El MP inicia investigación por amenaza de muerte al hijo del presidente Varela

Según un comunicado del MP, "si bien este hecho es una amenaza, se está ante la posibilidad de un delito de Seguridad Informática".

Se informó que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.

El ministro de Seguridad Alexis Bethancourt se presentó a la Fiscalía Auxiliar este martes para interponer la denuncia formal.

Ayer se conoció que la Primera Dama de la República recibió una amenaza de muerte contra su hijo Gian Varela, por parte de un tuitero no identificado, lo que motivó al presidente de la República Juan Carlos Varela a informar sobre este hecho a las autoridades respectivas.

"Hay que matar a tu hijo el DJ, para que reacciones”, fue el mensaje textual que recibió la Primera Dama por Twitter, por lo cual aseguró que cerraría su cuenta en esta red social y la misma se mantendrá de tipo privada, donde solo sus seguidores podrán ver sus comentarios.

Más tarde el presidente Varela, de acuerdo con el Secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, instruyó al Ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt para que pusiera estas amenazas en formal conocimiento de las autoridades respectivas.

Bethancourt dijo que lo primero que se hizo fue reforzar la seguridad en torno a "la pareja presidencial y sus descendientes".

Por su parte, el presidente Varela manifestó que es importante dar con el responsable para que otros no hagan lo mismo.

"Usemos el caso del hijo del presidente para enviar una sanción disciplinaria, un mensaje claro que se va a dar con la persona, tiene que enfrentar la justicia porque no se usan las redes sociales para ésto... No debe pasar con el hijo de nadie, porque no es una actitud responsable andar amenazando por las redes sociales", sostuvo el jefe del Ejecutivo.

El hijo del mandatario panameño es un reconocido DJ, el cual tendrá una presentación próximamente en el concierto del cantautor canadiense Justin Bieber que tendrá lugar el viernes 21 de abril en el Figali Convention Center.