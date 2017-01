Niños y niñas, presas fáciles de los violadores

El abuso sexual en niños y niñas se convirtió en un tema de preocupación para las autoridades, sobre todo porque ahora se ven más casos en que los varones se han convertido también en víctimas.

El Ministerio Público (MP) en San Miguelito maneja una cifra de 263 casos de abuso sexual, donde muchas de las víctimas son niñas, pero los varones también figuran como afectados de este delito.

Expertos coinciden en que los padres no deben confiarse y siempre estar pendiente con quienes dejan a sus hijos.

Investigaciones y estudios realizados por la fiscalía no reflejan un perfil exacto de quienes son los agresores, pero si dejan claro que en casi todos los hechos hay conocidos o familiar cerca a los pequeños.

Los especialistas recomiendan a los padres, no tener exceso de confianza en algunas personas, no dejas a los niños solos, conversar con ellos siempre, vigilar sus pasos y orientar a los pequeños, para que no dejen que nadie toque su cuerpo.

Con información de Hellen Concepción