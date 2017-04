Pacientes con cáncer lamentan el caso de Milagros y piden seguir siendo solidarios

Arisleyda Gómez, quien fue diagnosticada con cáncer, expresó este jueves 20 de abril, sentirse “triste” porque conoció a Milagros y esta situación le ha afectado al resto de los pacientes que padecen la enfermedad y que necesitan de la solidaridad de los panameños.

“El sufrimiento que tenemos nosotros y nuestros familiares, es muy fuerte. Estuve al borde de la muerte por un trasplante de médula ósea, hay mucho sufrimiento que no se lo deseo a nadie”, contó Gómez.

Esta aguerrida mujer, explicó que los médicos en el ION, “no firman la tarjeta de control, sino la persona que atiende en la ventanilla”, con lo cual, desmiente lo señalado por Milagros, quien mencionaba durante sus explicaciones que su tarjeta de control era firmada por uno de los médicos que labora en esta institución.

Para ella, lo más lamentable es que hay personas que hacen grandes sacrificios para asistir a sus quimioterapias o radioterapias, incluso se someten a los tratamientos sin comer, porque no tienen los recursos económicos.

“Tienes que estar a las 3:00 a.m. para que te atiendan temprano, te pasas todo el día en el hospital. (…) Nosotros hemos tenido que brindarle el apoyo a muchos pacientes que no tienen ni para comer, se hacen sus quimioterapias sin alimentarse”, contó en Noticias AM.

Arisleyda, era aeromoza en la aerolínea Copa y ha tenido que dejar de trabajar para dedicarse 100% al cuidado de su salud. A pesar de que esta empresa le ha brindado toda la ayuda, quisiera poder trabajar.

“Copa me ha ayudado bastante, he tenido que dejar de trabajar, y quisiera poder estar trabajando, me siento como inútil en casa”, relató Arisleyda. A pesar de ello, no deja que su autoestima caiga, por lo que suele arreglarse para sentirse mejor.

Alerta y solidaridad

A Lizbeth Chávez, también le cambió la vida al ser diagnostica con cáncer de mama. Esta mujer con tres hijos, ha tenido que dejar su trabajo como conductora de UBER por recomendación médica. Hace solo 16 días le realizaron una mastectomía y se recupera de sus heridas.

Para Lizbeth, esta situación que pone en tela de duda la enfermedad de Milagros, le ha afectado en sus intentos de recaudación de fondos para poder sustentar algunos de sus tratamientos medicos.

“Me duele mucho, es muy triste y que Dios se apiade de ella, porque yo soy madre y soy mujer y ojalá sea cierto eso que dice, es duro. A veces he tenido que ir al hospital solo con el pasaje”, manifestó Lizbeth.

Kira Vásquez, es otro caso real que viven miles de personas en nuestro país, a pesar que en el año 2013 fue diagnosticada con cáncer de linfoma, no pierde su fortaleza para seguir luchando por la vida.

Con gran nostalgia ve como en las últimas dos semanas han disminuido las ayudas que recibía para poder sustentar parte de los tratamientos a los que se somete en un hospital de los Estados Unidos, porque en Panamá no está el tratamiento que requiere para poder recuperar su salud.

Ante este inédito caso, piden a los ciudadanos tener cautela y que no se dejen llevar por apariencias, por lo que recomiendan que investiguen primero; sin que eso signifique ponerse una piedra en el corazón y dejar de ser solidarios.