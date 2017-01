‘Que Panamá se enrumbe’: lo que esperan personalidades en 2017

La diputada Ana Matilde Gómez, el presentador de noticias Eduardo Lim Yueng y la pintora Olga Sinclair compartieron con TVN Noticias su proyección del país ideal en este 2017. Aquí sus miradas.

Ana Matilde Gómez: ‘este año quisiera un sistema educativo que forme ciudadanos beligerantes, participativos, que cuestionen y exijan’

Me gustaría que los ciudadanos despertáramos de ese sueño en el que vivimos de que en Panamá no pasa nada: que podemos seguir destruyendo manglares y no pasa nada, no respetar normas de urbanismo y no pasa nada, no respetar códigos de zonificación y no pasa nada. Quisiera que ya hubiera una reacción social que nos lleve a soñar que una mejor sociedad es posible, en la que cada uno ponga de su parte para combatir la corrupción. Que cada uno saque cualquier práctica, estilo de vida, actitud, forma de vida que lo lleve a tener complacencia o tolerancia con actos de corrupción. Que los políticos, y los diputados, por ejemplo, dejaran de legislar superficialidades y hacerlo en lo profundo, lo que el país necesita. En la administración, que entiendan que debe haber rendición de cuentas, que no pueden estarle echando cuentos a los ciudadanos, regalándoles jamoncitos ni cositas que nada más le resuelven el hoy y no el futuro. Quisiera un sistema educativo que forme ciudadanos beligerantes, participativos, que cuestionen y exijan. Es lo que sueño.

Eduardo Lim Yueng: ‘hay que tener un poco más de tolerancia este año’

Quisiera que en el 2017 que mejore la seguridad, lo deseamos todos. También que el Gobierno rectifique el rumbo de algunas cosas: todos queremos más transparencia en las instituciones y que los procesos judiciales que ya llevan más de dos años y medio buscando respuesta encuentren esa solución que los panameños necesitan para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Y para los panameños en la calle: más tolerancia. Aquí cualquier tema se vuelve calle arriba y calle abajo. Y no es solo con los políticos. No puede haber un lío por un dólar de kétchup (el caso viral de un restaurante que cobró $1 a un cliente por una ración extra). Hay que tener un poco más de tolerancia este año.

Olgar Sinclair: ‘necesitamos una autocrítica fuerte e introspección sobre todo lo que nos aconteció’

Sueño con que el país avance más hacia la introspección para poder valorar los acontecimientos que en el 2016 nos hicieron daño. Un país no puede crecer si no tiene una autocrítica fuerte e introspección sobre todo lo que nos acontece. Somos un pueblo altamente bendecido pero estamos tomando esa bendición a la ligera. No podemos soslayar el hecho de que toda bendición puede tener una fecha de caducidad si el bendecido no analiza la grandiosidad de ello. Panamá, que tiene dos mares, diferentes razas, es un pueblo multicultural y racial, pero nuestra forma de manejarnos está fallando y tenemos que volver a enrumbar este barco para no llegar a colapsar.