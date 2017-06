Panameños protestan contra el Decreto Ejecutivo 130, alcalde Blandón reacciona

Relacionados Los pro y contras del cuestionado Decreto Ejecutivo 130 sobre información catastral

Los manifestantes se tomaron parte de la Cinta Costera, al lado de las torres Miramar, donde está ubicada la residencia del presidente de la República Juan Carlos Varela.

Con pancartas y banderas de Panamá, gritaban consigas para dejar claro su rechazo al recién promulgado decreto y cerraron el paso por la vía.

Unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) se enfrentaron a algunos de los manifestantes, protagonizando empujones en un intento por impedir que avanzaran caminando durante la protesta.

Las personas que protestaban, pese a los forcejeos y empujones, lograron continuar la marcha y seguir la protesta. El tráfico fue obstruido por más de medio en tres carriles de la vía.

Luego de más de una hora, la protesta concluyó sin mayores consecuencias.

En el lugar, una de las participantes dijo que la clase media no resistiría el aumento, ya que es la que sustenta a la clase subsidiada y recalca que por "todos lados se está podrido" y se pregunta que hasta cuándo estará la alcantarilla abierta.

Se mantiene protesta en el área de la Cinta Costera, cerca del Miramar a consecuencia de la reciente información sobre reavalúos. pic.twitter.com/zLFKsi8vU2

— TVN Noticias (@tvnnoticias) 10 de junio de 2017

Blandón reacciona

Sobre el tema, el acalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, ha reaccionado en su cuenta de Facebook.

Explicó que no hay una nueva Ley sobre los reavalúos, sino un Decreto Ejecutivo y que está firmado por el ministro Dulcidio De La Guardia y el presidente Juan Carlos Varela y no tiene que ver con reavalúos.

El Decreto no establece ninguna obligación tributaria nueva, ni aumenta impuestos, ni autoriza reavalúos, ya que un decreto no tiene rango legal, por lo tanto no puede modificar leyes.

Los impuestos sólo se crean por Ley, por ende un decreto no puede crear ni modificar impuestos.

Agrega que quien hace mejoras a su propiedad debe sacar permiso de construcción y declarar las mejoras. Eso está en la Ley desde hace años atrás y no es una obligación nueva. Es decir, esa obligación no la crea el Decreto 130.

La gente está tan poco acostumbrada a declarar las mejoras que hasta sinceramente creen que esa obligación no existía”, afirma Blandón.

Según el alcalde, lo que hace el Decreto Ejecutivo 130 es crear un mecanismo de intercambio de información entre instituciones que tienen que ver con la expedición y registro de mejoras. Por ejemplo: que los Municipios informen a la Dirección General de Ingresos (DGI) de los permisos de construcción que expiden.

La información que la DGI compartirá con los Municipios no es confidencial. El artículo 21 de la Ley 109 de 1970 autoriza a la DGI a publicar la lista de morosos en periódicos y esa es la lista que compartirían con Municipios.

Sostiene que “falsamente han estado diciendo que se compartirá información reservada de los contribuyentes”.

También considera que el hecho de involucrarlo en el tema, tiene que ver con objetivos políticos, ya que él como alcalde no tiene que ver con la aprobación de algún Decreto Ejecutivo y tampoco los diputados.