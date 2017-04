Persistencia del VPH se mantienen en 45%, según experto

Según el médico, los factores de riesgo más sólidos, son el inicio de una vida sexual temprana, la multiplicidad de parejas, la falta de uso de preservativos y el tipo de práctica sexual.

Lamentablemente, los jóvenes están iniciando su vida sexual con muy poca información asociada", recalca.

Dejó claro que el 100% de los casos de cáncer cervicouterino, tienen presencia del VPH de alto riesgo, es decir que no hay duda de la vinculación entre ambas enfermedades y no existe evidencia que demuestre lo contrario.

Cáceres detalló que se han detectado casos en jóvenes menores de 18 años de edad, que inician su vida sexual desde los 14 años, sin embargo la prevalencia mayoritaria se mantiene en mujeres de un poco más edad.

Evaluación

Sostiene el experto que las jóvenes, cuando inician su vida sexual deben acudir a ser evaluadas porque hay una serie de informaciones que se les deben proporcionar, además de los controles que se deben tener.

Por otra parte el doctor aclara que el VPH se desarrolla en un periodo de cuatro años después de haber iniciado la vida sexual y por eso, distintas guías establecen como tope para que un médico lo descarte, es a los 21 años de edad de las pacientes.

Guías de educación sexual

En ese sentido, mencionó el por qué se deben dar guías de educación sexual a los jóvenes y a pesar del debate que se ha generado, recalca que las personas tienen que tener conocimiento de las enfermedades, ya que saber de qué se trata alguna enfermedad no tiene implicación en el hecho de la conducta de la personas, es decir que la información en sí no es lo malo, sino la forma en que se utilice.

Hay que tener claro que la prevención radica en dar información clara de cómo avanzan las enfermedades cualquiera que sea”, dijo el doctor Cáceres.

Destaca que en la actualidad la mayor incidencia o daño en la mujer es cáncer de mama, pero el mayor daño de morbilidad y que produce peores consecuencias en la calidad de vida del paciente es el cáncer de cérvix y su mayor presentación se da en mujeres entre los 3 y 40 años, que representa la mayor etapa reproductiva o que son madres de niños pequeños.

Vacunas

Panamá inició la vacunación del VPH a niñas entre los 10 años en el 2008, es decir que el impacto se podría estar viendo a partir del próximo año [2018], cuando ronden la edad de los 20 años de edad.

Recalcó que la verdad de información de cualquier cosa médica, incluyendo las ITS ayuda a que el paciente no sufra en el futuro y que siempre será mejor evitar que se tenga una enfermedad, a que haya que tratarla y en el caso de que se llegue a tener, se capte temprano, para que no haya secuelas.

Lo que se debe discutir no es si la información científica debe ser entregada, según el doctor, la discusión que se debe dar es la forma en que se entrega la información y en qué momento se le entrega.