Piden que Torrijos y Colamarco sean llamados a declarar por escándalo Odebrecht

Afirmó que todos los panameños merecen saber quiénes fueron los beneficiados de las coimas de 59 millones de dólares que se habrían pagado a funcionarios, de acuerdo a un informe revelado por el departamento de Justicia de Estados Unidos.

Torrijos, junto a Colamarco, según Cochez, fueron quienes trajeron a la empresa brasileña a Panamá, y por eso deben ser llamados a declarar por el Ministerio Público indicó el abogado.

TVN-2.com intentó localizar a Torrijos y Colamarco mediante llamadas telefónicas, pero no fue posible.

Colamarco reacciona

Benjamín Colamarco, exministro de Obras Públicas en la administración de Martín Torrijos reaccionó este martes 3 de enero y rechazó categóricamente tener conocimiento de dádivas o coimas, con relación al caso Odebrecht.

En un comunicado corto, el exministro destacó que respalda al Ministerio Público en las investigaciones que realiza por este caso de talla internacional y que ha manchado a Panamá.

“No tengo, ni he tenido, cuentas bancarias en el extranjero, ni he recibido soborno de ninguna naturaleza, mis firmes principios morales y familiares, me lo impedirían”, señaló Colamarco.