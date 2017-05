Britton: 'Varela debería repartir condones y no colchones´

Britton fue ácida al cuestionar no sólo a Varela sino al sistema de justicia, a los que intentan aprovechar la coyuntura para crear partidos políticos y a los propios ciudadanos que viven a costa de subsidios.

La doctora considera que todos los partidos han fracasado durante su estancia en el poder presidencial y que se han dedicado a crear una sociedad de zánganos con todos los subsidios que se han dado a través de los años.

En Panamá, los 255 mil ninis [jóvenes que no trabajan ni estudian], “ son los maleantes de la sociedad” a juicio de la experta en oncología.

Ha calificado la gestión del presidente Juan Carlos Varela en una escala de 1 al 10, con 3.5, donde la afición del mandatario a la iglesia ha fastidiado al país y cree que la Jornada Mundial de la Juventud sería un evento interesante si no fuera durante época de elecciones, “ porque van a sobrar políticos con rosarios y metidos entre los niñitos para hacer puntos”.

Agrega que el populismo ha caracterizado la gestión de Varela, fue más allá al decir que el presidente de Panamá está siguiendo los pasos de Hugo Chávez, quien regalaba sin que las personas hicieran el mínimo esfuerzo, solo por el hecho de ser pobres.

Al respecto dijo que todos tienen derecho en conformar partidos, pero hay que tener cuidado de no caer en las manos de uno de izquierda.

Asegura que los evangélicos que intentan crear un partido deben entender y respetar el hecho de que Panamá es un país laico.

Por otra parte, sostiene que no está convencida de que los nuevos partidos que se creen vayan a generar algún cambio, porque las personas se venden por sacos de arroz y otras cosas.

Lo anterior hace que la población pierda el interés de lo que está pasando en el país porque se conforman con lo que les regalan.

Lo que pasa en las elecciones es que las personas no votan a conciencia, sino porque “ fulano me regaló una teja o cinco bolsas de arroz”, y recalca que en las escuelas hace falta crear conciencia cívica.

En Panamá se da una especie de “ enredo” entre políticos, abogados y no se hacen las cosas como son y lo que se muestran son revelaciones de investigaciones “ a medias”, manifestó.

Arremetió contra el sistema judicial

Britton también criticó al sistema de justicia al punto que lo muestra como ineficiente.

Destaca que el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada es en el único que se ha visto ha pasado algo, y con el resto de los escándalos de corrupción nada. Las autoridades solo se la han pasado repartiendo medidas cautelares.

Britton también se ha hecho eco de aquellos señalamientos que establecen un acuerdo entre magistrados de la Corte y diputados para no investigarse entre ellos, “ yo no te toco y tú no me tocas a mí”.

Rosa María Britton expresó la vergüenza que le da que José Ayú Prado sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y contó que en un concierto fue abucheado por el público, pero que posteriormente el magistrado dijo que no era con él, sino que “ abucheaban a la justicia”.

“Yo fui una de las que más grité, hay que tener la cara dura señor Ayú Prado”, manifiesta.

Estima que se tendría que hacer una barrería en todas las entidades, si los dirigentes de los nuevos partidos de verdad tienen las intenciones de cambiar la realidad que se vive en Panamá, donde existen instituciones que no investigan.

Educación sexual

Britton también se ha referido en Noticias AM al polémico debate que genera el tema de educación sexual y ha expresado que a nadie le interesa que en Panamá cada año hay 10 mil niñas embarazadas y que están condenadas a la pobreza.

Cree desafortunadas las palabras del arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa, al decir que e problema se tiene que arreglar a lo panameño y para Britton “a lo panameño es una mujer de 17 y 18 años con tres o cuatro hijos de hombres diferentes en los barrios de pobreza”.

Lo correcto sería impartir clases de educación sexual desde que están muy pequeños y no se tiene que inventar el agua porque hay guías en muchos países.

Referente a los homosexuales, asegura que tienen los mismos derechos que los heterosexuales, también en temas de adopción y de compartir bienes.

“ Y si te caen mal los homosexuales, no le hablen de la Capilla Sixtina, porque lo pintó un homosexual y así mismo se podría hacer en muchos casos de la historia y tampoco vayan al ballet, a las peluquerías, no vean a ciertos artistas porque te ofenden”, sentencia Britton.