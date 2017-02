Premio Nobel de la Paz respalda a Panamá en la lucha contra el trabajo infantil

Durante un recorrido por Casa Esperanza en Boquete, Chiriquí, la primera dama de Panamá, Lorena Castillo de Varela, en compañía del titular de Trabajo, Luis Ernesto Carles, le explicaron al Premio Nobel 2014, lo que se puede lograr con una articulación efectiva entre gobiernos y organizaciones con experiencia en este tipo de atención.

Las autoridades relataron el modelo que se diseñó como hoja de ruta en atención local, que consiste en tener definido las diferentes atenciones que se le puede dar al menor y además, facilita la identificación de niños en condición de trabajo infantil.

"Se ha entendido que para romper el círculo de la pobreza, el elemento primordial es la educación de los niños y por esta razón el Gobierno ha creado programas enfocados a que los niños permanezcan dentro del sistema escolar formal y ha hecho alianzas con organizaciones como Casa Esperanza que ayuda a través de sus programas a la sostenibilidad de los niños en las escuelas y la promoción del año escolar", enfatizó Castillo de Varela.

Casa Esperanza es una organización fundada hace 25 años, enfocada principalmente en la atención directa de niños víctimas del trabajo infantil. A través de programas de atención integral, se busca devolver los derechos que les han sido vulnerados a los niños.

El programa de atención ofrece los componentes nutrición, salud, educación, desarrollo personal, orientación para padres y fortalecimiento de habilidades para jóvenes adolescentes para prepararlos para la vida.

Desde su fundación en 1992, Casa Esperanza ha rescatado a más de 30 mil niños del trabajo infantil.

"Soy fiel creyente de las coordinaciones intersectoriales donde se trabaje en pro de una causa. Cuando todos nos involucramos en un solo fin y en este caso para lograr la erradicación del trabajo infantil, sacar a los niños de las cosechas, de los vertederos y de las calles, estamos obteniendo el resultado que buscamos", expresó Ángelica Lavítola, directora de Casa Esperanza.

Lavítola añadió que trabajar en conjunto, permite evitar dualidad, obtener un resultado a un mejor costo y al final es el logro de todos.

Satyarthi de nacionalidad India, ha liderado una infatigable cruzada contra la esclavitud infantil, el trabajo forzado y la trata, logrando rescatar a más de 80 mil niños del sur de Asia y otros lugares.

Además de sacarlos del ambiente laboral peligroso donde se encontraban, el Premio Nobel de la Paz 2014, ha logrado mecanismos para educar a los niños rescatados. Por ejemplo en el Estado de Rajasthan, creó Bal Ashram, el centro de transición donde a los niños recién liberados se les enseña conocimientos básicos.

"Hoy me encuentro aquí para apoyar la labor que está realizando el presidente (Juan Carlos) Varela, el Ministro de Trabajo y mi amiga y hermana la Primera Dama, el reto es difícil pero no imposible, estoy seguro que Panamá se convertirá en el primer país de Latinoamérica en erradicar el trabajo infantil. Un compromiso que la Primera Dama manifestó en Nueva Delhi en el mes de diciembre. Felicito la labor tan maravillosa de las personas que hoy he conocido en Casa Esperanza. Esto es un trabajo en conjunto de gobierno y las personas", expresó el Premio Nobel 2014.