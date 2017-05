Presidente de la Cciap en Colón asegura que la delincuencia afecta a todo el país

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en Colón, José De La Rosa, asegura que en su provincia no está pasando nada que no se dé en el resto de las provincias del país.

De La Rosa, se atrevió a afirmar que “en los últimos tres años, Colón se mantiene muy por debajo en los niveles de delincuencia”, que en el resto de las provincias.

“Lastimosamente la gente cree que Colón son 16 calles. Colón es toda una provincia entera que está dando lo mejor de sí porque estoy convencido que hay mucha más gente buena que gente que da problemas”, enfatizó.

A su juicio, el problema que enfrentan es que “tenemos 16 calles que es el centro donde todo el mundo converge y se da mayor actividad y aquí cualquier cosa tiene un efecto positivo o negativo”.

“La seguridad en todo el país y particularmente en Colón, tenemos que asumir, que no es un tema de la Policía, es un tema de la comunidad”, resaltó. Al tiempo que “en la medida que la comunidades se identifique de alguna manera con la seguridad, veremos reflejada esa paz que todos deseamos”.

Renovación

De La Rosa considera que el proyecto Renovación de la Ciudad de Colón, era necesaria, pero más que una renovación estructural se necesita en el pensamiento.

“La percepción que se vive en Panamá, no es la misma de los que vivimos en Colón el día a día. Hay que cambiarle el entorno a la gente para que vean que hay otras cosas que son mejores y que no acepten que donde viven es inhumano, y es el Colón que queremos cambiar”, puntualizó.

El presidente de la Cciap en Colón concluyó su intervención en Noticias AM, al expresar: “No sabemos qué va a pasar mañana, pero estamos seguros que si a esa Renovación se le da sostenibilidad económica con la figura de Colón Puerto Libre, no tenemos la menor duda que la provincia se va a levantar. Hay que empezar por no tolerar lo malo y lo ilegal, no importa cuanta gente lo haga”.