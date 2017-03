Profesora de la Escuela Profesional se defiende tras polémico vídeo

Relacionados Polémica por video de profesora que simula la labor de parto en aula de clases

Argüelles explicó que siempre le ha hablado a las “chicas y los chicos contra los embarazos porque es lo que se está dando actualmente entre los jóvenes”.

Esta educadora explicó a TVN Noticias de manera detallada lo que sucedió mientras impartía su clase, la cual, ha realizado por años en el plantel educativo. “Yo soy muy explícita y le voy hablando los pasos detallado de cómo uno va a la labor de parto. En el momento en que me toman el vídeo los niños de cuarto año me sorprendí porque tengo estudiantes de otros años que no tuvieron ese morbo de tomarme una foto y subirme un vídeo”, relató.

“Esta es la primera vez, ya en la postrimería de mi carrera en docencia tenía que pasarme alguna vez. No veo el morbo, porque si yo fuera tan mala profesora, tu no vieras estas firmas [de los estudiantes que la apoyan] porque piensan que fue una canallada, pero yo veo que fue una chiquillada”, expresó.

A juicio de la docente, esta situación ha dañado su vida y reputación.

"Esto tiene repercusiones que han dañado mi vida, la imagen de la escuela, porque vi en redes sociales donde decían si quieres salir embarazada ve a la Profesional, porque tenemos el gran índice de embarazos, porque nosotros no sacamos a las niñas”.