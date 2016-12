Homologan pliego para tercer carril en la vía Centenario

En la reunión de este martes 20 de diciembre, funcionarios de la entidad respondieron a las consultas formuladas por las cuatro empresas interesadas en desarrollar el proyecto.

El acto forma parte del proceso que adelanta el MOP para la próxima licitación por mejor valor, cuyo monto de referencia se estableció en 5 millones 90 mil 527 dólares con 39 centésimos.

Benito Roggio Panamá S.A., Simel, S.A., Transcaribe Trading, S.A. e Itecpa, S.A., fueron algunas de las empresas que participaron.

Dentro de esta obra se contempla la construcción de terceros carriles en ambos sentidos de circulación comprendidos entre la salida del Corredor Norte y el Estadio Nacional Rod Carew, con una longitud total aproximada de 2.288 kilómetros.

Los carriles estarán divididos de la siguiente forma:

El carril desde la salida del Corredor Norte hacia el Estadio Nacional Rod Carew: 1.172 kilómetros

El carril desde Estadio Nacional Rod Carew hacia la entrada del Corredor Norte: 1.116 kilómetros.

El subdirector de la Dirección de Estudio y Diseño del MOP, Amílcar Martínez, explicó que se trata de un punto donde regularmente se produce un congestionamiento vehicular, que se agrava por el paso de camiones de equipo pesado.

La empresa a la que se le adjudique la obra deberá desarrollar todos los estudios, diseños, planos de construcción, especificaciones técnicas y ejecutar todos los trabajos de construcción de obras necesarios en infraestructuras ya existente y carriles proyectados, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicios requeridos por el tránsito actual y proyectado.

En el pliego de cargos se contemplan los estudios topográficos, ambientales, de suelos, geotécnicos, de estabilidad de taludes, hidráulicos, diseño geométrico, diseño de pavimento terceros carriles, diseño de drenajes, diseño de muro de reten, diseño de reubicación de utilidades existentes y diseño de señalización vial.

Adicionalmente se realizará la excavación no clasificada, excavación en roca, demolición, remoción o reubicación de estructuras y obstrucciones en la obra; reubicación de letrero luminoso, reubicar cerca de ciclón, remoción de losas de hormigón, de pavimento de hormigón, hormigón asfaltico, remoción de barreras New Jersey, remoción de muro de bloques estructural, construcción de los hombros con asfalto, colocación de barreras de protección tipo New Jersey, señalización vertical y horizontal(carril nuevo y de las vías existentes), entre otras.

También contempla los estudios de impacto ambiental con la aplicación de todas las medidas de mitigación que se deriven del mismo.

Un comunicado de la institución detalla que el contratista debe efectuar los empalmes con los carriles de aceleración, tanto en la salida del Corredor Norte como en la salida del puente tipo herradura sobre la vía Centenario y deberá considerar los nuevos carriles de aceleración y desaceleración de las entradas existentes a la Concretera, Rainforest Villas, Entrada de Grúas y Estadio Nacional Rod Carew.

Para lograr la construcción del tercer carril, la empresa deberá considerar la demolición del muro de bloques estructurales existente y la construcción de un muro de hormigón para lograr la construcción de la sección típica suministrada por el MOP.

Igualmente se ha incluido que en aquellas curvas donde la simulación con un vehículo WB 20 y una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, se salga del carril deberá considerar sobre ancho.

Así como se ha considerado el sistema de drenaje superficial del tercer carril de la salida del Corredor Norte al Estadio Nacional Rod Carew, deberá ser con un sistema cerrado según secciones típicas suministradas; y barreras de protección.