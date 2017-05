Regulación de prácticas ha sido una ‘imposición’, según Federación de Bandas Independientes

El vicepresidente de la Federación Nacional de Bandas Independientes, Isaías Barahona, manifestó sentirse “sorprendido” porque habían mantenido cierto acercamiento con la Dirección Legal de la Alcaldía de Panamá y no esperaban acciones tan concretas en la regulación de las prácticas.

“Estábamos en una mesa de diálogo, jamás se nos llamó para llegar a un consenso ni nada. Nos enteramos por los medios y esto nos agarró de sorpresa porque fuimos tres veces al Municipio y presentamos el lugar donde cada banda independiente realiza sus prácticas”, expresó Barahona.

Por su parte, José Ángel Zorrilla, secretario general de esta federación, manifestó que actualmente hay 48 bandas independientes debidamente registradas, por lo que presentaron el listado a la Presidencia de la República y en todos los municipios a nivel nacional.

Según Zorrilla, la nueva normativa les beneficia; en lo que están en desacuerdo es con “la forma arbitraria en que se ha ejecutado”.

“Para nosotros esto ha sido una imposición porque no habíamos terminado el diálogo”, enfatizó Zorrilla.

Para el presidente de la banda independiente “El Hogar”, Ameth Bolívar, desde hace 35 años llevan adelante sus prácticas en los alrededores del Parque Porras en la ciudad capital.

Sus prácticas fueron surtiendo cambios con el tiempo, ya que en los años 80 practicaban todos los días menos los sábados.

Posteriormente, relata Bolívar, practicaban los domingos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. y luego redujeron sus ensayos de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Bolívar expresa que no están del todo de acuerdo con que el Municipio de Panamá les haya impuesto el horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. los días domingo, ya que “el sol de las dos de la tarde no es lo mismo que una hora adecuada donde no haya tanto sol”.

El secretario general de la Federación de Bandas Independientes, siente que es necesario que las autoridades pongan “orden en las prácticas que no son oficiales y se debe “normar la proliferación desmedida de bandas que hay”.

Municipio explica la nueva normativa

El asesor legal de la Alcaldía de Panamá, Agapito González, explicó a TVN Noticias que el documento es un “acuerdo municipal” establecido dentro de las funciones que tienen los representantes.

González detalló que habían tenido intercambio de reuniones y notas con los representantes de la Federación de Bandas Independientes y lo que se pretende es “determinar las organizaciones existentes con el objetivo de evitar que los espacios públicos sean tomados por agrupaciones que no están normadas”.

Según el asesor legal de la Alcaldía de Panamá, “quizás la diferencia está en el horario que fue tomando en consideración por las recomendaciones de la Policía Nacional, lo cual implica un manejo extraordinario para las unidades” que terminaba en ocasiones siendo “un problema de seguridad”.

Ahora, el acuerdo municipal deberá ser sancionado por el alcalde la comuna capitalina, José Blandón, para luego ser publicado en Gaceta Oficial.