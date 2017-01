La Jornada Extendida, sin consenso

A poco más de un de que se inicie el año lectivo 2017, el consenso entre docentes y autoridades de Educación por el programa de la Jornada Extendida no ha sido alcanzado.

Malena Sáenz, directora del programa de Jornada Extendida del Ministerio de Educación (Meduca), explicó que este proyecto comprende un conjunto de prácticas de aprendizaje y de organización institucional, que requiere de una prolongación horaria para asegurar una experiencia educativa innovadora y de calidad.

Eso significa que se extiende el periodo de clase, sino también del periodo de cada una de las horas y se le ha planteado a los directores de algunos planteles cambiar el tiempo de clases de 35 minutos por materia, a 45 minutos.

Según la funcionaria, el proyecto se inicia en 2014 y en 2015 comienza su pilotaje, mismo que está ligado a la equidad social, prevención del fracaso escolar, de la deserción escolar.

A pesar de todo lo anterior, parece que no se están obteniendo los resultados esperados y es la posición que han expresado los gremios magisteriales, quienes no se oponen al cambio, pero aseguran que no se les han mostrado los resultados del programa, dijo Yamileth Alvarado, miembro del Magisterio Panameño Unido.

Destaca que Meduca hizo las cosas de manera inconsulta al momento de dar inicio al programa, ya que se implementó en escuelas que no contaban con la infraestructura necesaria, tampoco se preparó a los padres de familia, ya que se generaría un gasto adicional con los buses colegiales y alimentación.

Por otra parte, según los docentes, no se le dio la preparación necesaria a los profesores, para obtener resultados positivos.

La representante del gremio magisterial hizo la solicitud a las autoridades de que antes de implementar la Jornada Extendida en un colegio, se prepare al plantel de manera previa y no después.