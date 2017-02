Reiteran prohibición de ventas de frituras en quioscos escolares

La regulación en la venta de productos en los quioscos escolares, era algo que estaba pendiente en la educación de los jóvenes, ya que la población que está en las escuelas no solamente debe recibir la teoría, sino también la práctica y los hábitos de alimentación saludables, afirmó Flavia Fontes, Directora Nacional de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación (Meduca).

Desde que se inició el proyecto, se recibió el respaldo del Ministerio de Sald (Minsa), entidad que se apoderó de la iniciativa que decidió formar una comisión que trabajara tanto con los interesados como asociaciones médicas de Panamá y también con grupos de empresarios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYP) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), dijo la funcionaria.

Explicó que con la iniciativa, se hace la clasificación de los quioscos entre tipo A, que son aquellos que no tienen agua potable y probablemente tampoco luz o que están en un lugar en el que no tienen acceso al agua porque ha sido construido de una manera muy precaria, siendo esta una condición que le impide la manipulación de alimentos, ya que es reglamentado por el Minsa.

En tanto, los quioscos tipo B, son aquellos que sí tienen acceso al agua potable y que pueden preparar alimentos como emparedados o cosas que requieran un mínimo de cocción. También pueden tener planchas, licuadoras, hornitos y puede vender productos empacados de empresas que se dediquen al procesamiento de comida.

Según Fontes, la alimentación que se recomienda por parte de las autoridades del Meduca, está basada en frutas, vegetables, carnes no procesadas en demasía y sin frituras, cosas que propician la hipertensión, obesidad, diabetes y cáncer.

El hábito se adquiere en la infancia y por eso se tienen que ofertar alimentos de esta manera que sea más saludable”. Flavia Fontes – Meduca.

Destaca que con las regulaciones nuevas, no es que no se pueda consumir alimentos que se consideran de alto contenido calórico, como son las sodas o los dulces, resalta Fontes, si se puede hacer, pero no con la frecuencia como están liberados dentro de un espacio físico en el que se vendía de todo.

La normativa que se impuso a partir de este año [2017], en todas las licitaciones, prohíben la venta de sodas, los snacks no saludables, caramelos y pastillas que no aportan nada y las frituras, justamente para lograr ofertar más frutas, vegetales y alimentos que no contengan tantas calorías y si tengan aportes nutricionales.

La responsabilidad de inspeccionar que los colegios cumplan con los nuevos parámetros, estará en el Minsa, ya que serán los encargados de verificar la calidad, condiciones de higiene, manipulación de los alimentos y cumplimiento de todas las normas.