Residentes de Las Cumbrecitas protestan por acceso a la barriada

Al parecer, uno de los grupos solicita el cierre y paso controlado por la vía que conecta con lasbarriada, mientras que el otro se opone porque consideran que es una vía pública y no se debe cerrar.

El grupo que pide el cierre de la vía, explica que esa avenida es utilizada por muchos conductores como un atajo, para evitar el congestionamiento vehicular, lo que les afecta su normal circulación.

Una de las residentes, sostuvo que la vía no fue traspasada al Estado, por lo que se mantiene como una propiedad privada y ellos pueden decidir si la cierran o no y aclara que no pretenden excluir a los vecinos que no forman parte de la barriada.

Esperan la intervención del Ministerio de Obras Públicas, para que decida si la vía es privada o no.